Les mammifères peuvent respirer par l’anus dans les situations d’urgence, selon des scientifiques japonais

17 mai 2021 13:13:39 IST

Une équipe de scientifiques japonais a montré qu’il est possible pour les mammifères d’absorber l’oxygène via l’anus. Intrigués par la façon dont certaines créatures marines respirent par leurs intestins en cas d’urgence, des chercheurs de l’Université médicale et dentaire de Tokyo ont pu prouver qu’il en était de même dans des circonstances expérimentales pour des souris, des rats et des porcs, en publiant leurs résultats dans la revue. Med vendredi. Ils disent que la découverte pourrait également s’appliquer aux humains qui sont en détresse respiratoire lorsque les ventilateurs ne sont pas disponibles ou inadéquats.

Pour les animaux d’ordre supérieur, la respiration consiste à respirer de l’oxygène et à excréter du dioxyde de carbone à l’aide de poumons ou de branchies.

Certaines espèces ont cependant développé des mécanismes ventilatoires alternatifs. Les loches, les poissons-chats, les concombres de mer et les araignées à tissage d’orbe peuvent également utiliser leur intestin postérieur pour s’oxygéner et survivre en cas d’urgence. C’est ce qu’on appelle la ventilation entérale via l’anus, ou EVA.

« Le rectum a un maillage de vaisseaux sanguins fins juste sous la surface de sa muqueuse, ce qui signifie que les médicaments administrés par l’anus sont facilement absorbés dans la circulation sanguine », a déclaré l’auteur principal Ryo Okabe.

Cela a amené l’équipe à se demander si l’oxygène pouvait être acheminé dans la circulation sanguine de la même manière.

Pour répondre à la question, ils ont décidé de réaliser des expériences sur des souris, des porcs et des rats privés d’oxygène en utilisant deux méthodes: délivrer de l’oxygène dans le rectum sous forme gazeuse et infuser un lavement riche en oxygène par la même voie.

Les chercheurs ont préparé la muqueuse du rectum en la frottant pour provoquer une inflammation et augmenter le flux sanguin, ce qui a amélioré l’efficacité de l’apport d’oxygène.

Cependant, comme une telle préparation serait probablement inacceptable pour les humains, ils ont également essayé d’utiliser de la perfluorodécaline oxygénée, un liquide qui s’est déjà révélé sûr et qui est utilisé en clinique sélective.

L’administration d’oxygène à la fois sous forme gazeuse et sous forme liquide a augmenté l’oxygénation a normalisé le comportement des animaux et a prolongé leur survie.

L’équipe a également confirmé l’amélioration de l’oxygénation au niveau cellulaire, par une technique appelée coloration immunochimique.

Ils ont ajouté que la petite quantité de liquide absorbée avec l’oxygène ne causait aucun dommage et ne perturbait pas les bactéries intestinales, indiquant que la méthode était sûre.

« Les patients en détresse respiratoire peuvent avoir leur apport en oxygène soutenu par cette méthode pour réduire les effets négatifs de la privation d’oxygène pendant que la condition sous-jacente est traitée », a ajouté le co-auteur Takanori Takebe.

Finalement, l’équipe espère établir l’efficacité de la technique chez l’homme dans un cadre clinique.

Écrivant un commentaire d’accompagnement, Caleb Kelly de la Yale School of Medicine, a déclaré que l’EVA devrait être prise au sérieux.

« C’est une idée provocante et ceux qui la rencontreront pour la première fois exprimeront leur étonnement », a-t-il déclaré.

« Pourtant, alors que le rôle clinique potentiel est pris en compte et que les données présentées par Okabe et al sont examinées, l’EVA apparaît comme une thérapie prometteuse méritant un intérêt scientifique et médical. »

La technique pourrait jouer un rôle en cas de pénurie de ventilateurs, comme le montre la pandémie actuelle de coronavirus, a-t-il ajouté.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂