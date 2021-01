Les mamans peuvent-elles transmettre l’immunité au COVID-19 à leurs nouveau-nés?

Si une femme attrape le COVID-19 pendant la grossesse, son bébé peut-il acquérir une immunité contre le virus dans l’utérus? Les premières données suggèrent que la réponse est oui, mais de nombreuses questions demeurent.

Dans une nouvelle étude, publiée le 29 janvier dans la revue Pédiatrie JAMA , les scientifiques ont analysé des échantillons de sang de plus de 1470 femmes enceintes, dont 83 ont été testées positives pour anticorps pour le SRAS-CoV-2, le coronavirus responsable du COVID-19, au moment de livraison . Des échantillons de sang de cordon ombilical de la majorité des bébés nés de ces femmes ont également été testés positifs pour les anticorps, ce qui suggère que les bébés ont acquis cette immunité passive.

Le nombre d’anticorps transmis au bébé dépendait en grande partie du type et de la quantité d’anticorps présents chez la mère et du moment où elle a attrapé le COVID-19 pendant la grossesse.

« Le plus long [the] entre l’infection maternelle et l’accouchement, plus le transfert d’anticorps est important », ont écrit les auteurs de l’étude, le Dr Karen Puopolo et le Dr Scott Hensley, de la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. Cette corrélation était vraie si la mère avait développé des symptômes de COVID -19 ou est restée asymptomatique pendant son infection.

En relation: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

Les anticorps transférés peuvent offrir une protection au nouveau-né, mais « il reste du travail à faire pour déterminer les niveaux et les types d’anticorps nécessaires pour protéger les nouveau-nés de l’infection par le SRAS-CoV-2, et combien de temps ces anticorps peuvent durer dans la circulation du nouveau-né », ont déclaré les auteurs. Une autre grande question est de savoir dans quelle mesure les anticorps transférés « neutralisent » le coronavirus, c’est-à-dire bloquent sa capacité à infecter les cellules, ont-ils déclaré.

« Nous espérons avoir ces données », a déclaré le Dr Flor Muñoz-Rivas, professeur agrégé de maladies infectieuses pédiatriques au Baylor College of Medicine de Houston, qui n’a pas participé à l’étude. En étudiant le transfert d’anticorps après une infection naturelle au COVID-19, nous pouvons recueillir des indices pour savoir si les vaccins administrés aux femmes enceintes offrent une protection similaire aux nouveau-nés, a-t-elle déclaré.

Premières découvertes

Dans la nouvelle étude, l’équipe a spécifiquement testé les anticorps qui s’accrochent à la protéine de pointe du coronavirus, une structure qui colle à la surface du virus; les anticorps que l’équipe a recherchés ciblent tous le « domaine de liaison au récepteur » (RBD), la partie du pic qui se lie directement au récepteur, ou porte, dans les cellules. Les anticorps RBD sont les plus critiques pour neutraliser le coronavirus, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Mais tous les anticorps RBD ne peuvent pas traverser le placenta , A déclaré Muñoz-Rivas. C’est parce que le placenta ne laisse passer que certains anticorps, en utilisant un récepteur et une protéine spéciaux qui transportent les anticorps dans l’organe. Seuls de petits anticorps en forme de Y appelés immunoglobulines G (IgG) peuvent entrer dans le récepteur, de sorte qu’ils seuls peuvent atteindre le fœtus et fournir une protection immunitaire, a-t-elle déclaré.

Tous les bébés n’ont pas été protégés: 72 des 83 bébés nés de mères positives aux anticorps avaient des IgG dans leur sang de cordon, et la quantité globale était corrélée aux concentrations d’IgG dans le sang de leurs mères. Les 11 bébés restants qui ont été testés négatifs pour les anticorps l’ont fait pour deux raisons.

Six des mères des bébés avaient des niveaux d’IgG relativement bas, ce qui suggère qu’ils étaient probablement « si tôt dans leur infection qu’ils n’avaient pas eu le temps de produire et de transférer des anticorps à travers le placenta », ont déclaré les auteurs. Soit cela, soit les mères ont simplement produit moins d’anticorps que la moyenne, mais c’est un scénario moins probable, ont-ils ajouté. Les mères des cinq autres bébés n’ont été testées positives que pour les anticorps dits IgM, qui ne peuvent pas traverser le placenta.

Les anticorps IgM apparaissent tôt dans une infection, puis disparaissent une fois que l’infection disparaît, a déclaré Muñoz-Rivas, de sorte que les cinq mères qui n’ont été testées que positives pour les IgM étaient aux tout premiers stades de l’infection. Si des anticorps IgM apparaissent chez un fœtus ou un nouveau-né, cela indique que le fœtus a été directement infecté par le virus. Dans cette étude, aucune IgM pour le SRAS-CoV-2 n’a été détectée dans les échantillons de sang de cordon, ce qui signifie qu’aucun fœtus n’a attrapé le COVID-19 alors qu’il était encore dans l’utérus.

Cependant, l’étude ne peut pas dire avec certitude que le SRAS-CoV-2 n’est jamais transmis au fœtus avant la naissance, ont déclaré les auteurs.

Qu’est-ce que cela signifie pour les vaccins?

Bien que l’étude montre que les anticorps IgG peuvent traverser le placenta, les scientifiques doivent encore déterminer dans quelle mesure les anticorps transférés protègent contre l’infection, ont déclaré les auteurs.

Les chercheurs peuvent tester dans quelle mesure les anticorps bloquent l’infection à l’aide de « tests de neutralisation » – des expériences dans lesquelles ils cultivent le virus dans une boîte contenant des anticorps et des cellules humaines, pour voir si les anticorps empêchent l’infection, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Les auteurs pourraient également suivre les bébés nés avec des anticorps, pour voir combien de temps leurs anticorps persistent et si l’un des bébés attrape plus tard le COVID-19, a déclaré Muñoz-Rivas.

Ces types d’études fourniraient une référence sur ce à quoi s’attendre après qu’une personne enceinte attrape le COVID-19; la réponse immunitaire naturelle pourrait alors être comparée à ce que nous voyons chez les mères vaccinées et leurs nouveau-nés, a déclaré Muñoz-Rivas.

En ce moment, les deux Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) et Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandent que seules les personnes à haut risque d’exposition au SRAS-CoV-2 ou à haut risque de maladie grave, en raison de conditions médicales , devraient envisager de se faire vacciner pendant la grossesse et consulter un médecin avant d’en recevoir un.

Avec d’autres vaccins administrés pendant la grossesse, comme ceux contre le tétanos et coqueluche , les niveaux d’anticorps chez le nouveau-né chutent rapidement lorsque le bébé atteint l’âge de deux mois, a écrit Muñoz-Rivas dans un éditorial publié le 29 janvier dans Pédiatrie JAMA . Cette baisse ralentit ensuite et les niveaux d’anticorps continuent de baisser régulièrement au cours des quatre à huit prochains mois.

De même, pour les vaccins COVID-19, les anticorps trouvés dans le sang du cordon ombilical seraient le «point de départ», ou le nombre maximal d’anticorps que le bébé reçoit avant que les niveaux ne commencent à baisser, a-t-elle déclaré. Pour maximiser le nombre d’anticorps transmis au fœtus, les mères devraient probablement attendre deuxième trimestre être vacciné; après environ 17 semaines de gestation, le placenta se développe suffisamment pour pomper un nombre important d’anticorps au bébé en développement, a-t-elle déclaré.

Bien qu’il soit encourageant que les vaccins maternels puissent offrir une protection aux nouveau-nés, « pour COVID, pour autant que nous le sachions à l’heure actuelle, l’objectif serait de protéger la mère », a déclaré Muñoz-Rivas.

La grossesse augmente le risque de maladie grave et de décès par COVID-19, tandis que la plupart des nouveau-nés qui ont été testés positifs ont présenté des symptômes légers ou aucuns symptômes et se sont rétablis du virus, D’après le CDC . Comme pour les infections grippales, les mères semblent particulièrement vulnérables au troisième trimestre et sont plus susceptibles de développer des maladies graves, comme la pneumonie et l’insuffisance respiratoire, si elles attrapent le COVID-19 à ce stade, a déclaré Muñoz-Rivas.

Le deuxième trimestre pourrait donc être le meilleur moment pour se faire vacciner, a-t-elle déclaré. De cette façon, les effets secondaires potentiels pourraient être évités au cours du premier trimestre, lorsque des conditions telles que inflammation et la fièvre peuvent perturber le développement du fœtus, tandis que système immunitaire aurait encore beaucoup de temps pour accélérer sa réponse avant le troisième trimestre. Bien sûr, les scientifiques doivent encore mener des études d’observation et des essais cliniques pour déterminer le meilleur moment pendant la grossesse pour administrer le vaccin COVID-19, a déclaré Muñoz-Rivas.

«Si nous pouvons, en plus de cela, protéger le bébé, c’est un bonus», dit-elle. Cela dit, étant donné que les vaccins COVID-19 ne seront pas disponibles pour les nourrissons de sitôt, Muñoz-Rivas a déclaré qu’elle le considérerait comme un bonus assez important.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.