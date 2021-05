Les maîtres de l’univers de Netflix: le premier regard de la révélation révèle la nouvelle série He-Man de Kevin Smith

Netflix a révélé le titre officiel avec un premier aperçu de Kevin Smith Maîtres de l’univers série animée. Faisant suite à l’émission de dessins animés classique qui était populaire dans les années 1980, la nouvelle série a été officiellement intitulée Maître de l’Univers: Révélation. Avec la nouvelle vient l’annonce que Mattel introduira une nouvelle ligne de jouets Masterverse avec des personnages de la nouvelle incarnation. Vous pouvez regarder les premières images ci-dessous.

Le pouvoir revient! Aperçu de @Mattel Masters of the Universe: Partie 1. Première le 23 juillet uniquement le @Netflix. pic.twitter.com/oOQZpwwCxI – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 13 mai 2021

Kevin Smith dirige et sert de showrunner de Maîtres de l’univers: révélation avec Powerhouse Animation Studios, l’équipe derrière Netflix Castlevania, gestion de l’animation. La série a également été décrite comme une version adulte du dessin animé, ce qui suggère que cette nouvelle série animée ne sera pas conçue pour les enfants comme la version originale. Smith a également expliqué comment Révélation sert de suite directe à Maîtres de l’univers en reprenant directement là où la première série s’était arrêtée.

« Narrativement, notre émission est conçue comme le prochain épisode de la série animée des années 80 qui a été diffusée de 1983 à 1985. C’est une continuation de cette histoire », a déclaré Smith. « Nous jouons avec la mythologie et les personnages originaux, et revisitons et approfondissons certains des scénarios non résolus. »

En examinant la ligne de jouets originale pour plus d’inspiration, Smith a ajouté: « Visuellement, nous avons également pris la décision consciente de nous pencher également sur la ligne de jouets Masters of the Universe pour nous inspirer. Mattel possède toute cette vaste bibliothèque de ces œuvres d’art, donc tout de suite nous voulions que le spectacle s’ouvre avec des pièces classiques de cette œuvre d’art. Mattel s’est engagé dans ce look depuis ses débuts en tant que ligne de jouets dans les années 80, et maintenant nous nous y penchons et l’honorons. «

La voix de Maîtres de l’univers: révélation comprend Chris Wood comme He-Man, Mark Hamill comme Skeletor, Sarah Michelle Gellar comme Teela, Lena Headey comme Evil-Lyn, Alicia Silverstone comme Queen Marlena, Steven Root comme Battle Cat, Griffin Newman comme Orko, Jason Mewes comme Stinkor, Justin Long comme Roboto et Harley Quinn Smith comme Ilena.

Sous la direction de Smith, Marc Bernardin, Eric Carrasco, Diya Mishra et Tim Sheridan écrivent la série. Smith produit également la nouvelle série avec Frederic Soulie, Adam Bonnett, Christopher Keenan et Rob David. Susan Corbin produit. Bear McCreary fournira le score.

Une connexion officielle pour Maîtres de l’univers: révélation se lit comme suit: « La guerre pour Eternia culmine en Maître de l’Univers: Révélation, une série animée innovante et bourrée d’action qui reprend là où les personnages emblématiques s’étaient arrêtés il y a des décennies. Après une bataille cataclysmique entre He-Man et Skeletor, Eternia est fracturée et les Gardiens de Grayskull sont dispersés. Et après des décennies de secrets les ont déchirés, c’est à Teela de réunir le groupe de héros brisé et de résoudre le mystère de l’épée du pouvoir manquante dans une course contre la montre pour restaurer Eternia et empêcher la fin de l’univers. » Maîtres de l’univers: révélation sortira sur Netflix le 23 juillet. Les premières photos ont été publiées par Netflix Geeked sur Twitter.

