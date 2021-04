Les maîtres de l’univers de Kevin Smith: la révélation obtient une bande dessinée Prequel Dark Horse

Nous sommes encore à quelques mois de la sortie du très attendu redémarrage de He-Man, dirigé par Kevin Smith. Maître de l’Univers: Révélation devrait faire ses débuts sur Netflix plus tard en 2021, mais pour ceux qui sont enthousiastes à l’idée d’un retour à Eternia, Dark Horse Comics fait équipe avec Mattel pour un prequel de quatre numéros de la prochaine série animée. Le premier numéro sera disponible le 7 juillet. La description officielle de la bande dessinée se lit comme suit.

Suite à une attaque vicieuse d’Orlax contre son père, le roi Randor, He-Man apprend que la créature est liée à l’origine de l’épée du pouvoir. Pour sauver Randor et mettre fin au chaos, He-Man doit se lancer dans un voyage qui le confronte à ses ennemis de longue date Skeletor et Evil-Lyn, et voit Teela prendre les rênes d’un héritage puissant.

Maîtres de l’univers lancé pour la première fois il y a près de 40 ans en tant que ligne de jouets de figurines d’action. Chaque figurine était accompagnée d’une bande dessinée pour permettre aux enfants d’explorer davantage le monde d’Eternia. Le partenariat avec Dark Horse est un retour aux racines de la mise en place du prochain Maîtres de l’univers: révélation Série télévisée avec un conte de bande dessinée épique bouleversant le monde.

On dit que la série Netflix est une version beaucoup plus sombre de Maîtres de l’univers. Malgré le changement de ton d’un dessin animé comique à une série de style anime plus sombre, le showrunner Kevin Smith a déclaré que la conception des personnages n’avait pas beaucoup changé par rapport à leurs interprétations originales.

Maîtres de l’univers: révélation reprendra directement là où le dessin animé original des années 80 s’est arrêté. Netflix a réussi à redémarrer d’anciens classiques de dessins animés des années 80. L’année dernière, Netflix a lancé le premier des trois Transformateurs minisérie, avec le dernier épisode à venir plus tard en 2021. La rumeur dit que Netflix travaille également sur un Thundercats série pour le service de streaming également.

Kevin Smith a rassemblé une voix impressionnante et puissante pour Maîtres de l’univers: révélation. Le plus grand nom à signer devrait être Mark Hamill, qui sort de sa retraite de doublage pour incarner le méchant Skeletor. Hamill a exprimé le Joker dansBatman: la série animée dans les années 90. Maîtres de l’univers: révélation réunira également Hamill avec Kevin Conroy, sa co-vedette de la voix de Batman: la série animée. Conroy exprimera Mer-Man pour la prochaine série animée, lui et Hamill seront rejoints par un casting de stars. Sarah Michelle Gellar (Teela), Lena Headey (Evil-Lyn), Phil LaMarr (He-Ro), Henry Rollins (Tri-Klops), Diedrich Bader (Trap Jaw), Justin Long (Roberto), Jason Mewes (Stinkor) et Griffin Newman (Orko).

Révélation sera le quatrième dessin animé basé sur Maîtres de l’univers, qui tourne généralement autour du prince Adam utilisant l’épée du pouvoir pour se transformer en He-Man alors qu’il se bat contre Skeletor et son armée sur Eternia. Malheureusement, il ne semble pas que le prochain dessin animé ou la bande dessinée fasse partie du même univers que l’autre original de Netflix. Maîtres de l’univers propriété, She-Ra et la princesse du pouvoir. Le premier numéro de Masters of the Universe: Revelation sera dans les magasins de bandes dessinées le 7 juillet 2021, suivi de numéros supplémentaires les 11 août, 9 septembre et 13 octobre 2021.

