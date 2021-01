Les maisons de Kamala Harris: un regard sur les propriétés impressionnantes du vice-président à travers le pays

Le 20 janvier 2021 est un jour qui restera dans l’histoire.

Non seulement l’ancien président Donald Trump a quitté les terrains de la Maison Blanche pour la toute dernière fois, mais Joe Biden et Kamala Harris ont prêté serment en tant que président et vice-président des États-Unis d’Amérique.

Après avoir prêté serment, Harris est entrée dans l’histoire en tant que première femme noire et sud-asiatique de l’histoire américaine à assumer le rôle de vice-présidente, brisant un épais plafond de verre suspendu au-dessus du pays depuis des siècles.

Et tandis que Biden et sa famille sont occupés à emménager à la Maison Blanche, Harris et Emhoff vont s’installer à l’Observatoire naval – la résidence qui était autrefois occupée par Joe Biden lui-même lorsqu’il était vice-président de l’administration Obama de 2008 à 2016. .

Kamala Harris et Doug Emhoff ont en fait une pléthore de propriétés dans différentes régions du pays, donc entrer dans l’Observatoire naval peut être un peu d’ajustement pour le couple.

Regardons de plus près les maisons du vice-président Kamala Harris.

La VP et son mari ont des biens immobiliers sur chaque côte, et chaque maison est à la fois unique et impressionnante.

L’Observatoire naval est une résidence historique.

Il est situé sur le terrain de la Maison Blanche et a été construit en 1893.

Selon le site Web de la Maison Blanche, «Historiquement, les vice-présidents et leurs familles vivaient chez eux, mais le coût de la sécurisation de ces résidences privées a considérablement augmenté au fil des ans. Enfin, en 1974, le Congrès a accepté de rénover la maison de l’Observatoire naval en tant que résidence du vice-président.

Harris et Emhoff ont une maison à Brentwood, en Californie.

Avant qu’Emhoff et Harris ne se marient, Emhoff a acheté une maison de 2,8 millions de dollars à Brentwood, en Californie, un quartier de Los Angeles.

La maison comprend quatre chambres et quatre salles de bain et demie, et est évaluée à un peu plus de 5,2 millions de dollars.

Ils ont également une maison à San Francisco, en Californie.

Harris a acheté un condo dans le quartier South of Market (SoMa) en 2004 alors qu’elle était procureure de l’État de Californie.

Harris aurait acheté le condo de style loft, qui mesure environ 1 000 pieds carrés, pour un peu moins de 500 000 €. Depuis que Harris a acheté la propriété, sa valeur a presque doublé et vaut presque 900 000 €.

Kamala Harris et Doug Emhoff ont une propriété à Washington DC

Êtes-vous vraiment un politicien si vous n’avez pas de résidence dans la capitale nationale?

Kamala Harris possède également un condo à Washington DC Elle aurait acheté la propriété en 2017 pour 1,75 million de dollars, et si vous jetez un coup d’œil sur le site Web de la propriété, ce n’est un secret pour personne que Harris vit avec style et luxe depuis quelques années!

Le bâtiment dispose de baies vitrées, de parquet en chêne naturel, de «cuisines euro-chic avec des armoires italiennes à haute brillance et des comptoirs en quartzite», une «piscine chauffée sur le toit avec une vue panoramique imprenable sur la ville» et «un état – un centre de remise en forme ultramoderne avec des équipements Peloton et Technogym. »

Pas trop minable si vous nous demandez!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.