Les magasins PS3, PSP et PS Vita seront définitivement fermés par Sony cet été

Cette année sera Sony poursuivre la restructuration des services PlayStation internes. Certaines fonctionnalités qui faisaient auparavant partie intégrante des différentes consoles disparaissent. La raison en est le lancement du PS5 et l’optimisation et l’alignement qui en résultent avec la console Next.

Pour cette raison, les magasins de la PS3, de la PSP et de la PlayStation Vita sont maintenant fermés.

Fermeture des magasins sur PS3, PSP et PS Vita

Sony a publié une liste d’applications, de fonctionnalités et de services sur le site Web de PlayStation qui prendront fin et quitteront les consoles au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Cela inclut désormais également la fermeture des magasins qui fonctionnent sur les anciennes consoles. Dernier point mais non des moindres, cela vise à encourager les utilisateurs à enfin passer à l’un des modèles les plus récents, comme la PS5.

Quand les anciens magasins PS seront-ils fermés? Au 2 juillet 2021 Tout d’abord, l’arrêt de la PS3 et le paramétrage de toutes les autres fonctions d’achat de la PSP. Au 27 août 2021 puis la PlayStation Vita suit.

Que signifie la fermeture? À partir de ces jours, PS3, PS Vita et PSP pas de contenu numérique plus à acquérir. Si vous avez encore du crédit sur votre portefeuille, le crédit reste sur votre compte PSN, mais ne peut être utilisé que pour les produits PS4 et PS5 dans le PlayStation Store être racheté. Cependant, les fonctions suivantes sont conservées:

Téléchargez et jouez à des jeux déjà achetés

Accès au contenu vidéo / multimédia précédemment acheté

Échange de bons de jeu et PlayStation Plus

Téléchargez des titres de jeux avec un abonnement PS Plus actif

Autres fonctionnalités abandonnées sur les consoles PlayStation

La fermeture des magasins PS sur les anciennes générations de consoles n’est qu’une des mesures prises par Sony. En octobre de l’année dernière, la vente de contenus tels que des thèmes ou des avatars pour PS3, PSP et PS Vita dans les boutiques web ou mobiles arrêté. Jusqu’à présent, cependant, ils pouvaient toujours être achetés directement sur les consoles individuelles. Avec l’arrêt des magasins en Été 2021 cette possibilité disparaîtra désormais également.

Il commencera également Avril 2021 les Communautés PS sur les consoles PS4 N’est plus pris en charge. Dès lors, d’autres fonctions de messagerie sur PS4 et l’application PlayStation seront utilisées pour la communication. Du 31 août 2021 disparaissent aussi films et séries sur le PS Store.