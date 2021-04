Les magasins en ligne PS3 et Vita ne fermeront pas grâce aux fans

Sony a annoncé que PS3 Oui Playstation Vita ils resteront ouverts, malgré votre intention précédente de les fermer.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dragon Ball Super révèle un grand secret des anges

Il y a moins d’un mois, Sony a annoncé la fermeture de ses magasins PS3 et PS Vita en juillet et août. Cette étape a été prise pour déplacer l’attention sur Playstation 5 et maintenir un support de nouvelle génération.

Les fans de PlayStation ont réagi à la nouvelle à haute voix, beaucoup disant qu’ils reviendraient aux jeux PS3 perdus par émulation. Certains se sont précipités pour acheter leurs jeux préférés dans le magasin, et les deux réactions ont apparemment contribué à cette décision.

Jim Ryan, PDG de Sony, a écrit sur le blog PlayStation qu ‘«il est clair que nous avons pris la mauvaise décision ici» et que les magasins PS3 et Vita resteront ouverts.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nintendo dévoile officiellement le nouvel ensemble LEGO de Luigi

La console portable PSP verra son magasin fermé comme prévu le 2 juillet.