Les Maddens reviennent dans la deuxième saison de The Villains Of Valley View

Le Méchants de Valley View sont officiellement de retour, et ils sont de retour avec un coup de poing ! Le 15 juin, la sitcom originale de Disney Channel a lancé sa deuxième saison, préparant le terrain pour ce qui va arriver ! Les représentants de Movieweb ont pu assister à une projection spéciale du nouvel épisode, qui regorge de hijinks et présente un tout nouveau méchant.





Avertissement! Cet article contient des spoilers pour le nouvel épisode de The Villains of Valley View, Saison 2 !

La nouvelle saison de Les méchants de Valley View commence leur deuxième saison en reprenant là où ils se sont arrêtés lors de la finale. Havoc est appelé à devenir le nouveau chef de la League of Villains, selon le credo des méchants. La famille est majoritairement contre, mais Amy pense qu’elle peut assumer de telles responsabilités. Pendant ce temps, les parents Vic et Lucy assistent à une soirée parents / enseignants avec Colby, ce qui entraîne plusieurs hijinks impliquant une télécommande spéciale. Il s’avère que Vic pense que son plus jeune fils doit apprendre à contrôler ses pouvoirs de métamorphose, et programme ainsi une télécommande spéciale qui peut les allumer et les éteindre. Mais lorsque la télécommande est laissée à la maison et confondue avec une télécommande de télévision par la propriétaire, les choses deviennent un peu folles à l’école. Après un incident impliquant un monstre en liberté et révélant presque le secret de famille, Amy décide qu’elle n’est peut-être pas encore prête pour le rôle de leader de League of Villains. Mais alors le méchant Shadow apparaît (Dora Dauphin), elle dévoile ses vraies motivations. Elle est la fille de l’ancien leader de la Ligue des super-vilains, Onyx, et veut se venger ! L’épisode se termine sur un cliffhanger, avec le destin d’Amy inconnu ! Découvrez une bande-annonce de la saison ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





chaine Disney

Les méchants de Valley View est une sitcom de Disney Channel qui a été créée en juin 2022. Nous suivons la famille Madden, qui cache un grand secret. C’est une famille de super-vilains ! Lorsque Havoc, la fille de la famille, attaque le chef de la League of Villains, ils sont obligés de se cacher déguisés en famille normale. Jouer la famille Madden sont Isabella Pappas (Trouver Alice) comme Amy/Havoc, Malachi Barton (Fantaisie Nancy) en tant que petit frère Colby/Flashform, Reed Horstmann (L’univers en expansion d’Ashley Garcia) comme Jake/Chaos, James Patrick Stuart (Kingdom Hearts 2) comme Vic/Kraniac, et Lucy Davis (Les aventures glaçantes de Sabrina) comme Eva/Surge. Kayden Muller-Janssen joue le rôle de Hartley, la petite-fille du propriétaire de la famille Madden (Patricia Belcher), la meilleure amie d’Amy et la seule citoyenne à ce jour qui connaît le secret de la famille Madden. La série suit la famille Madden alors qu’ils tentent de maintenir leur vie « normale », ce qui est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Surtout lorsque des conventions de super-héros, des super-héros rivaux, des inventions folles et d’autres mésaventures se mettent en travers du chemin.

La série a été créée par Chris Peterson et Bryan Moore, tous deux co-créateurs de Disney’s Rats de laboratoire. Au milieu de la première saison, Disney a annoncé que l’émission était renouvelée pour une deuxième saison. La première saison est actuellement disponible en streaming sur Disney+.