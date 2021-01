Les lunettes VR d’Apple arriveront en 2022 – et devraient jeter les bases des casques AR

Dès 2022, Apple voudrait présenter ses premières lunettes de réalité virtuelle – une sorte de précurseur coûteux pour la prochaine grande chose: le premier casque AR d’Apple. Mais l’un après l’autre.

Le premier casque VR d’Apple sera un « précurseur de niche coûteux », estime Mark Gurman du magazine Bloomberg. Comme la plupart des autres lunettes VR, le casque VR d’Apple affichera des jeux, des vidéos et des conversations sous forme tridimensionnelle.

La capacité de RA, c’est-à-dire la combinaison de contenu numérique et réel, devrait cependant être limitée. Les lunettes VR d’Apple devraient être mises en vente au plus tôt en 2022 et concurrencer des appareils tels que Oculus, PlayStation VR et Vive. Du moins, c’est ce que disent les gens qui connaissent les plans d’Apple.

Les lunettes VR d’Apple sont probablement plus chères que les modèles concurrents

Apple avait rencontré des obstacles de développement avec ses premières lunettes VR, et les attentes de vente étaient également plutôt «conservatrices». Néanmoins, le nouvel appareil à prix élevé est censé avoir un objectif plus élevé – à savoir préparer les développeurs et les clients aux prochaines lunettes AR destinées au marché de masse.

En termes de prix, le casque VR d’Apple devrait se positionner légèrement au-dessus des modèles concurrents, qui se situent dans la fourchette de prix entre 300 et 900 dollars américains. Les initiés pensent même qu’Apple ne pourrait vendre qu’un seul des nouveaux appareils par jour et par magasin. Avec environ 500 Apple Store dans le monde, cela représenterait un peu plus de 180 000 unités par an.

Apple souhaite notamment installer des écrans haute résolution

Mais les lunettes AR d’Apple seront non seulement dans une gamme de prix plus élevée, mais aussi techniquement. Par exemple, Apple souhaiterait installer des écrans avec une résolution nettement plus élevée que ce n’est actuellement le cas avec les lunettes VR. De plus, les performances du processeur devraient être supérieures à celles des Mac actuels dotés de la puce M1. Un composant est également un fan dans la conception du casque sous le nom de code N301, qui est déjà dans la phase de prototype tardif et est en attente d’être finalisé.

Sortie de lunettes AR « des années » loin

Les lunettes AR d’Apple, nom de code N421, cependant, seront encore longues. Il en est encore aux premiers stades de développement et se trouve à « plusieurs années » d’une sortie, bien qu’Apple ait initialement visé un lancement en 2023. Si les lunettes VR apparaissent dans l’année à venir, le temps d’attente devrait être comblé.