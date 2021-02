Les lunettes de réalité mixte d’Apple utiliseront des écrans 8K et coûteront 3000 € selon The Information

La réalité mixte d’Apple veut être différent et, surtout, meilleur. C’est du moins ce que les données publiées par The Information indiquent, révélant que le projet d’Apple aura des caractéristiques remarquables.

Dans ces lunettes de réalité mixte, nous aurons selon cette information avec deux écrans 8K et plus d’une dizaine de caméras pour suivre nos mouvements. Le prix, oui, l’éloignera de nombreux utilisateurs, car on estime qu’ils coûteront environ 3000 €, quelque chose qui avait déjà été signalé à Bloomberg il y a quelques jours.

Une réalité mixte super haut de gamme, bien sûr

Les données sont surprenantes, d’autant plus qu’aujourd’hui, vous pouvez acheter des modèles comme l’Oculus Quest 2 – un modèle que nous avons trouvé «exceptionnel» dans notre analyse. pour près d’un dixième du prix supposé de ces verres Apple.

Certes la résolution de ces écrans soulève des expériences vraiment prometteuses, mais on s’attend aussi à ce que ces lunettes travailler en mode réalité virtuelle – « bloquer » le monde extérieur et entrer dans un environnement virtuel – et aussi en mode réalité augmentée qui s’appuiera sur des caméras pour montrer le monde extérieur et superposer des éléments visuels dans le style de ce que font les Hololens de Microsoft.

Ces caméras devraient permettre à l’appareil de suivre le mouvement de nos yeux et de nos mains, ainsi que des lunettes – avec un design similaire à celui des modèles d’autres fabricants, tels que l’Oculus mentionné ci-dessus. aura un ldar pour améliorer la mesure de la distance entre les objets que nous avons autour de nous.

Il y aura d’autres éléments que ces verres hériteront des produits actuels. Par exemple le technologie audio spatiale que nous avons pu expérimenter dans leurs récents AirPods Max, mais il y aura aussi un rôle principal pour le Les nouvelles puces ARM d’Apple, ce qui améliorerait toute cette expérience de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Les données de The Information révèlent que l’appareil est déjà à un stade de développement très avancé et pourrait faire son apparition en 2022. Bon nombre des détails offerts par cette publication ne sont pas nouveaux et ont été révélés il y a près de trois ans, mais dans The Information, ils semblent avoir eu accès à un prototype.

Certes, cela et d’autres indications semblent indiquer qu’Apple fera effectivement un pari sur ce segment, ce qui est quelque peu surprenant étant donné que la firme de Cupertino ne semble jamais avoir eu un intérêt particulier pour le monde des jeux vidéo sauf pour leurs mobiles.

On peut précisément voir ici le décollage de ces jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée, mais plus du côté iOS puisque c’est sur iPhone et iPad que le monde de la réalité augmentée a été promu avec ARKit.

Image | Unsplash

Via | Engadget