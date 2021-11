Les lunettes de réalité mixte d’Apple pourraient devenir chères et apparaître en 2022

Des rumeurs de lunettes de réalité mixte d’Apple circulent depuis un certain temps. Dans un rapport Bloomberg, plus d’informations sur le casque AR / VR d’Apple sont désormais connues. Apparemment, les lunettes apparaîtront dès 2022 et pourraient coûter plus de 3 000 €.

Ceci est rapporté par le rédacteur en chef de Bloomberg, Mark Gurman, dans le numéro actuel de la newsletter Power On. Comme Gurman le décrit dans ses propres mots, Apple veut mettre sur le marché « son propre appareil coûteux avec des puces, des écrans, des capteurs et des fonctionnalités basées sur des avatars hautement développés » dès l’année prochaine. Cependant, on ne sait toujours pas sur quels aspects de la réalité virtuelle et augmentée (VR / AR) les lunettes de réalité mixte d’Apple se concentreront.

Les jeux VR seront-ils joués sur des lunettes Apple ?

Dans la newsletter, Gurman explique également si les utilisateurs peuvent également jouer à des jeux VR sur des lunettes Apple. L’éditeur de Bloomberg s’étonne un peu que le gaming n’ait pas encore joué un rôle majeur pour la firme californienne malgré les puissants processeurs Mac et Apple Arcade.

Cependant, il pense que cela pourrait changer avec les lunettes de réalité mixte d’Apple. Le casque sera à la fois compatible VR et AR – le jeu est possible dans les deux environnements. Mais surtout dans le domaine de la VR, les hautes performances et les graphismes de première classe sont particulièrement importants. C’est exactement ce que Apple pourrait viser avec son premier casque, soupçonne Gurman. Des lunettes de réalité mixte qui, grâce à des écrans haut de gamme et des puces rapides, peuvent afficher des jeux VR en haute qualité.

Cependant, Gurman ne pense pas que la réalité virtuelle restera importante pour Apple à l’avenir. Selon lui, les « lunettes AR pures » d’Apple nous attendent dans quelques années.

Les lunettes de réalité mixte d’Apple prennent probablement en charge le Wi-Fi 6E

Une autre information passionnante sur le casque VR / AR d’Apple provient du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, rapporte 9to5Mac. Selon ses sources, les lunettes devraient supporter le Wi-Fi 6E. Cela devrait permettre des bandes passantes plus élevées et une latence plus faible. Actuellement, de nombreux casques AR et VR utilisent encore une connexion par câble pour permettre une transmission rapide des données.

Cependant, Apple ne serait pas le premier constructeur à équiper ses lunettes de réalité mixte de la nouvelle norme WLAN. L’Oculus Quest 2 de Facebook prend également déjà en charge le Wi-Fi 6. Avec la nouvelle norme WLAN, également connue sous le nom de 802.11ax, des fréquences d’images allant jusqu’à 120 Hertz peuvent être atteintes.