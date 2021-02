Les lunettes de réalité augmentée Qualcomm arriveront en 2021: connectées au mobile et avec projection sur le mur d’écrans virtuels

Qualcomm a présenté le nouvelles lunettes Snapdragon XR1, son modèle de référence pour la réalité augmentée. Après plusieurs années avec un modèle plus basique, ces nouvelles lunettes de Qualcomm devraient devenir la base des lunettes de prochaine génération qui arriveront à partir de l’année prochaine.

Les premières lunettes basées sur cette nouvelle plate-forme seront les Lenovo ThinkReality A3, qui devraient mi 2021. Mais comme pour tout nouveau produit Qualcomm, davantage de fabricants devraient rejoindre la tendance et nous montrer leurs propres modèles. Nous expliquons ici ce que ces nouveaux Snapdragon XR1 apportent. Des lunettes qui marqueront la base de ce que le reste des lunettes de réalité augmentée apportera.

Écrans Micro-OLED FullHD à 90 Hz et détection de l’environnement

Les Snapdragon XR1 « Smart viewer » sont des lunettes au design plutôt élégant, qui ils seront connectés au mobile ou à l’ordinateur via USB-C. Nous avons des lunettes avec deux écrans de 0,71 pouce, avec la technologie micro-OLED BOE et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz.

La résolution de cette nouvelle génération s’est améliorée, atteignant 1 920 x 1 080 pixels dans chaque œil et un Angle de 45 degrés. À l’intérieur se trouve le chipset Snapdragon XR1, spécialement créé pour ce type d’appareil.

Au niveau du capteur, les lunettes XR1 sont très bien équipées. Nous avons double caméra avec capteur de mouvement (6DoF), un capteur 120º RVB de huit mégapixels et une caméra HD avec un champ de 150 degrés. Alors que pour le son, les lunettes sont livrées avec jusqu’à trois microphones et deux haut-parleurs.

Les différentes caméras permettent la surveillance des mains, ainsi que la détection de l’environnement, comme les murs. Grâce à cette fonction, ces lunettes de réalité augmentée ils permettront de projeter des écrans virtuels et par exemple avoir plusieurs bureaux ou applications devant, pouvoir interagir par des gestes.

Qualcomm souligne que ces lunettes consommeront 30% de moins par rapport aux générations précédentes et permettront principalement exécuter différentes applications sur plusieurs écrans flottants. Par exemple, ayez un film et un document texte. À côté de l’autre. Au niveau de la connectivité, ils ont un port USB 3.2 C et nous avons une batterie de 220 mAh, bien que ces dernières données puissent dépendre du fabricant.

Des lunettes très prometteuses qui nous permettent d’avoir une meilleure idée de ce que plusieurs fabricants devraient apporter l’année prochaine. 2021 sera-t-elle l’année de la réalité augmentée? Du moins, ils l’espèrent de Qualcomm. Nous verrons si cette fois ils peuvent convaincre un public plus large.

Plus d’informations | Qualcomm