Les lunettes AR de Samsung apparaissent dans les vidéos conceptuelles

Carhartt Lunettes de sécurité IRONSIDE PLUS Carhartt

Ces lunettes de protection Carhartt IRONSIDE PLUS sont idéales pour le travail en extérieur et notamment sur les chantiers. Elles sont élégantes et surtout confortables. Conformes à la norme EN 166 et EN 170. Verres anti-buée disponibles dans plusieurs coloris.