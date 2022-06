Les lunettes AR d’Apple seront lancées en 2024, ainsi qu’un casque VR de deuxième génération

14 juin 2022 12:50:49 IST

Il y a beaucoup de bavardages autour du casque de réalité mixte d’Apple, qui devrait combiner à la fois AR et Technologies de réalité virtuelle en un seul appareil. Cependant, dans le même temps, la société a également travaillé sur une nouvelle paire de lunettes AR distincte. Selon Jeff Pu, analyste chez Haitong International Tech Research, La réalité augmentée d’Apple les lunettes seront annoncées fin 2024.

L’analyste affirme que Luxshare Precision, une entreprise chinoise de fabrication de composants électroniques, continuera d’être l’un des principaux fournisseurs d’Apple pour les appareils à venir entre 2022 et 2024, à commencer par l’iPhone 14. L’analyste estime également qu’Apple prévoit d’introduire de nouvelles lunettes AR. au second semestre 2024.

À ce stade, les détails sur les lunettes AR d’Apple sont inconnus. Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que, contrairement au casque AR/VR d’Apple, les nouvelles lunettes AR dépendront fortement de l’iPhone, principalement en raison de ses limites de conception. L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré en 2019 que les rumeurs selon lesquelles les « lunettes Apple » agiraient davantage comme un écran secondaire pour l’iPhone, similaire à l’Apple Watch de première génération, et auront très peu de fonctionnalités indépendantes.

Le casque de réalité mixte d’Apple, d’autre part, aura une conception plus robuste pour accueillir son matériel puissant, qui sera capable de traiter le contenu AR et VR et de les diffuser en haute résolution tout seul et indépendamment des autres appareils Apple. .

Fait intéressant, alors que la plupart des rumeurs se concentrent toujours sur la première génération du casque AR/VR d’Apple, Pu a mentionné dans son rapport que la société prévoit déjà la deuxième génération de son casque qui sera introduite fin 2024 aux côtés des nouvelles lunettes AR. Et sans surprise, l’analyste pense toujours que le nouveau casque d’Apple sera introduit début 2023.

Apple parie sur AR/VR depuis un certain temps. Malheureusement, Apple ne présentera probablement pas son casque VR/AR de sitôt, principalement parce qu’Apple n’a pas encore été en mesure de résoudre certains problèmes et n’est pas prêt pour une démonstration. Ce qu’Apple va faire, c’est dévoiler un tas d’outils de développement, et probablement le realityOS, le système d’exploitation du casque VR/AR.

