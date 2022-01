Les lunettes Apple seront-elles aussi solides qu’un MacBook Pro avec un chipset M1 ?

L’analyste bien connu Ming-Chi Kuo a des nouvelles passionnantes sur les lunettes Apple. Selon lui, le casque de réalité mixte devrait être alimenté par une alimentation de 96 watts. Cela suggère que les lunettes Apple pourraient être aussi solides qu’un MacBook Pro.

Comme c’est si souvent le cas, le dernier rapport aux investisseurs de Kuo porte sur les fournisseurs d’Apple et les problèmes économiques. Cependant, il existe également des informations intéressantes sur le matériel des lunettes Apple, comme le rapporte AppleInsider. Selon Kuos, le casque AR / VR est livré avec une alimentation de 96 watts. Un bloc d’alimentation avec les mêmes performances est également utilisé dans le MacBook Pro 14 pouces.

Il est conçu pour garantir que les lunettes Apple se chargent plus rapidement et plus efficacement. Dans le même temps, c’est une indication que la puissance de calcul du casque de réalité mixte est comparable à celle du MacBook Pro, selon Kuo.

Apple Glasses obtient deux processeurs

Une alimentation puissante à elle seule n’est bien sûr pas un indicateur fiable de la puissance de calcul d’un appareil. Mais Kuo a d’autres informations matérielles qui parlent d’une haute performance des lunettes Apple. Selon lui, le casque Apple devrait être équipé de deux processeurs de TSMC, qui sont fabriqués dans les procédés 4 nm et 5 nm. Selon Kuo, les casques VR et AR actuels d’autres fabricants n’utilisent qu’un seul processeur.

L’analyste d’Apple soupçonne que la technologie des lunettes Apple a deux à trois ans d’avance sur la concurrence. Le casque de réalité mixte d’Apple devrait faire son apparition en 2022. Kuos estime qu’Apple aurait pu vendre 3 millions de ses casques d’ici 2023. D’ici 2025, il devrait être de 15 à 20 millions – un chiffre fier pour une technologie qui n’est même pas encore entrée dans le grand public.

Ceci est également connu des lunettes Apple

Dans les rapports précédents, Kuo a déjà mentionné d’autres spécifications des lunettes Apple, rapporte BGR. Le casque devrait peser entre 300 et 400 grammes et disposer de deux écrans 4K. Jusqu’à 15 capteurs de caméra seront censés être impliqués dans le traitement des images de l’environnement et le casque devrait également prendre en charge le suivi oculaire.

Pour assurer un transfert de données rapide, les lunettes Apple utiliseront probablement également le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E. Il est même envisageable que le casque de réalité mixte puisse être utilisé sans connexion à un autre appareil Apple.