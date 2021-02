Les lunes de Mars, Phobos et Deimos, sont-elles nées d’une autre lune brisée?

Les lunes de Mars, Phobos et Deimos , pourraient avoir tous les deux surgi des restes d’une plus grande lune qui a déjà tourné autour de la planète rouge, selon une nouvelle étude.

Le origines de Phobos et Deimos restent incertains. Alors que leurs formes déformées et leurs surfaces cratérisées suggéraient qu’il s’agissait d’astéroïdes capturés par l’attraction gravitationnelle de Mars , des recherches antérieures ont remis en question ce scénario en raison des orbites quasi circulaires des lunes autour de l’équateur de la planète rouge. Si ces lunes étaient vraiment des astéroïdes capturés, des simulations informatiques ont montré qu’elles auraient probablement des orbites plus irrégulières.

À ce titre, les chercheurs ont également proposé une autre idée: Phobos et Deimos aurait pu se former à partir d’un disque de roche et de poussière qui aurait pu autrefois tourner autour d’un nouveau-né Mars. Cependant, ce scénario fait face à un certain nombre de défis qui lui sont propres.

Par exemple, pour former deux lunes de telles tailles et distances de Mars, des études antérieures ont suggéré qu’un grand disque massif était nécessaire. Compte tenu d’un tel disque, la formation « d’une seule lune plus grande est beaucoup plus probable, similaire à la lune de la Terre », a déclaré l’auteur principal de l’étude Amirhossein Bagheri, chercheur en science planétaire à l’Institut fédéral suisse de technologie de Zurich, à 45secondes.fr.

En outre, des études antérieures ont suggéré qu’un tel disque de formation de lune provenait probablement d’un impact cosmique qui a également créé le gigantesque bassin Borealis dans les basses terres du nord de Mars, qui couvre les deux cinquièmes de la surface de la planète rouge. Cependant, a noté Bagheri, on pense que l’impact qui a formé ce bassin s’est produit au tout début de la formation du système solaire. Si Phobos était si vieux, d’après ce que les chercheurs savent de son orbite, « il aurait déjà dû s’écraser sur Mars, et nous n’aurions pas pu le voir de nos jours », a-t-il noté.

Maintenant, Bagheri et ses collègues suggèrent une nouvelle possibilité – que Phobos et Deimos proviennent tous deux des restes d’une lune brisée.

Les scientifiques ont analysé les dernières données sur Mars, Phobos et Deimos, y compris les données sismiques martiennes de l’atterrisseur InSight de la NASA actuellement exploité sur la planète rouge, pour voir comment ces corps auraient pu évoluer au fil du temps. Ils ont découvert que les orbites des lunes auraient pu se croiser récemment il y a 1 milliard à 2,7 milliards d’années, suggérant que leur ancêtre était une lune plus grande qui s’est désintégrée, probablement à cause d’un impact géant.

« Je trouve l’idée que Mars avait une lune plus grande, qui a été frappée par l’un des nombreux objets qui se sont précipités vers elle, assez excitante et surprenante », a déclaré Bagheri.

Les débris restants de cet impact auraient pu pleuvoir sur la planète rouge. « La surface de Mars est parsemée de cratères d’impact et on estime que beaucoup d’entre eux ont des âges dans la période de temps que nous calculons pour l’événement de perturbation de la lune précédente », a déclaré Bagheri.

Les scientifiques ont noté que tandis que Deimos s’éloignait très lentement de Mars, Phobos continuait de s’envoler vers la planète rouge. Ils ont suggéré qu’il aurait probablement un impact sur Mars ou serait déchiré par son attraction gravitationnelle dans 39 millions d’années.

Les recherches futures peuvent en apprendre davantage sur cette lune théorique en examinant de plus près Phobos et Deimos, a déclaré Bagheri. Il a noté que de nouvelles informations pourraient provenir du prochain Mission d’exploration des lunes martiennes de l’agence spatiale japonaise, qui vise à collecter des échantillons de Phobos.

Les scientifiques détaillé leurs conclusions en ligne le 22 février dans la revue Nature Astronomy.

Publié à l’origine sur 45secondes.fr.