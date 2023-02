Les Lumiere Awards organisent leur 13e célébration annuelle sous le nom de « The Geeks Oscars »

Les Lumiere Awards présentés par l’Advanced Imaging Society en sont venus à représenter les praticiens les meilleurs et les plus passionnés de l’art technique du cinéma et de la télévision dans des catégories telles que la meilleure conversion 2D en 3D, la meilleure réalisation en production 8K, la meilleure utilisation de la plage dynamique élevée et la meilleure utilisation. De AR/VR. La 13e édition annuelle a eu lieu au Beverly Hills Hotel ce week-end et, selon Deadline, « plus d’un présentateur » pourrait affectueusement se référer à la cérémonie comme « The Geeks Oscars ».





Arborant leurs propres statuettes dorées, les Lumiere Awards accueillent des personnalités hollywoodiennes aux côtés des geeks (ahem, des artistes techniques), avec des membres votants venant de tous les secteurs de l’industrie et également de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Les producteurs et réalisateurs Jon Landau, Guillermo del Toro et Baz Luhrmann étaient présents cette année, tandis que leurs films convoités concouraient pour les grands prix de la soirée. Directeur del Toro Pinocchio a remporté le prix du meilleur long métrage d’animation tandis que le producteur Jon Landau Avatar : la voie de l’eau obtenu le meilleur long métrage – Action en direct. de Luhrmann Elvis a balayé la soirée avec trois prix dont celui du meilleur film – comédie musicale. Les superviseurs des effets visuels Eric Saindon et Richie Baneham se sont joints à Landau pour accepter le Avatar décerner.

Acteurs parmi les Geeks

Les rejoindre était bonne nuit Oppy, le documentaire sur un Mars Exploration Rover très apprécié, qui a remporté le prix du meilleur film documentaire de l’année. Parmi les autres gagnants reconnus pour leur génie technologique cette année, citons Dr Strange dans le multivers de la folie, Le Batman, Année-lumièreet Des choses étranges. Top Gun : Maverick, quant à lui, en a remporté deux pour la meilleure scène ou séquence dans un long métrage et la meilleure chanson. Jerry Bruckheimer aurait été présent pour recevoir les prix. James Cameron, quant à lui, a envoyé un message vidéo de Nouvelle-Zélande pour accepter le prix Voices for the Earth de son film pour le cinéma axé sur l’environnement.

Le Gene Kelly Visionary Award et le Harold Lloyd Award ont été décernés à Babylone et Elvis respectivement pour leurs hommages à la danse de l’ère du talkie et à la réalisation de films révolutionnaires. Lloyd était un acteur, comédien, cascadeur et cinéaste pionnier de l’ère du silence, tandis que Kelly était un acteur, danseur, chorégraphe et cinéaste décoré. L’événement de remise des prix était principalement destiné aux artistes techniques, producteurs et réalisateurs, mais Austin Butler était présent pour aider à présenter le prix Harold Lloyd à Luhrmann (Luhrmann a souligné la contribution de Mandy Walker, qui est récemment devenue la troisième femme de l’histoire des Oscars à être nominée pour cinématographie). Tom Cruise a assisté dans le passé pour remercier les geeks qui font ses films à succès.

Adobe, Microsoft et Weta FX figuraient parmi les entreprises largement reconnues dans le cadre des vingt-trois prix décernés aux équipes créatives travaillant dans les technologies du divertissement. Une liste complète des gagnants est disponible sur Variety.