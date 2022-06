Les looks les plus spectaculaires de Danna Paola que vous voudrez avoir dans votre garde-robe

CÉLÉBRITÉS

Voulez-vous vous habiller dans le style du protagoniste d’Elite ? Voici un guide avec les éléments clés que vous pouvez ajouter à votre garde-robe !

© GettyLes looks les plus spectaculaires de Danna Paola.

23 ans se sont écoulés depuis les débuts à la télévision de Danna Paola. Depuis, l’actrice, chanteuse et mannequin mexicaine est devenue une star qui attire l’attention partout où elle passe. Tout au long de ce chemin, il a dû s’adapter à différentes modes qui ont été modifiées par les générations. C’est pourquoi ici Nous passons en revue 4 looks spectaculaires du protagoniste de Élite qui vous inspirera pour renouveler votre garde-robe.

+ Les meilleurs looks de Danna Paola

– Des robes basiques mais stylées

Le célèbre voir tout noir c’est un classique qui ne se démode pas. Lorsque vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance pour prendre des risques, il est préférable d’opter pour des vêtements noirs. Attention! Cela ne veut pas dire qu’il s’agit de quelque chose de basique : au contraire, il offre la possibilité de le compléter avec des accessoires colorés ou des chaussures stylées. Cela a été démontré par Danna Paola dans le Prix ​​Féroz 2019 à Bilbao, en Espagne.

– Impressions avec transparences

Bien que les tenues traditionnelles présentent de grands avantages, un bon moyen d’innover est d’incorporer impressions. Danna Paola l’a fait dans le Prix ​​Fotogramas en 2019, dans la capitale espagnole. De cette façon, il a choisi un look plein de tons bleus et jaunes, auquel il a ajouté une touche saisissante transparence. Une coiffure impeccable et un maquillage approprié pour l’occasion sont devenus les clés de sa tenue.

– Combinaison de deux couleurs

Vous êtes à la recherche d’inspiration pour renouveler les vêtements de votre garde-robe ? Danna Paola a un exemple très clair qui montre à quel point il peut être facile d’être à la mode. Dans la avant-première de l’action en direct de Le roi Lionl’actrice mexicaine portait une jupe avec une fente idéal pour l’été. Alors que le vêtement est dans un ton cuivré, le reste de ses vêtements a été complété par du noir pour donner de l’importance à la partie inférieure.

– Vêtements urbains

Vous n’avez aucune excuse ! Imiter le style de Danna Paola est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît. Si vous cherchez une tenue plutôt urbaine, elle peut donner une chaise. C’est ainsi qu’il l’a expliqué dans un Événement Latin Grammy 2021 à Las Vegas. Un haut et un pantalon noir étaient à la base d’une veste et de baskets rouges. Comme d’habitude, son look a été complété par un maquillage qui met en valeur sa beauté et une coiffure informelle, idéale pour l’occasion.

