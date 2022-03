Les looks des célébrités lors des soirées pré-Oscars 2022

PRIX OSCARS 2022

Les nominés ont commencé les célébrations et portaient de superbes tenues. Découvrez les photos d’Andrew Garfield, Zendaya, Zoë Kravitz et bien d’autres !

© GettyChris Pine, Zendaya et Zoë Kravitz ont battu les Oscars 2022.

Les Prix ​​Oscar impliquent une grande fête : cela sera démontré par la prochaine Le 27 mars au Dolby Theatre de Los Angeles lorsque les personnalités les plus marquantes de 2021 se réunissent dans un gala qui récompensera le meilleur du cinéma. Mais la célébration n’a pas seulement lieu lors de la cérémonie diffusée à la télévision, mais les célébrités profitent également soirées précédentes et après le grand versement de l’Académie.

En ce sens, des rendez-vous totalement exclusifs ont eu lieu hier soir au cours desquels les célèbres tendances se sont retrouvés pour palpiter la nuit la plus attendue par les acteurs et réalisateurs de l’industrie. Ils portaient également des looks choquants qui ont fonctionné comme un aperçu de ce qu’ils porteront sur le tapis rouge des Oscars 2022. Mais… qui était exactement présent ?

L’un des événements, promu par Saint Laurent, a été organisé par Anthony Vaccarello – le directeur créatif de la marque – vendredi soir à Los Angeles. De cette façon, les invités n’étaient pas exclusivement les personnalités nominées, mais aussi des acteurs très présents dans le monde du divertissement. Ainsi, ils étaient, par exemple, des stars comme Finn Wolfhard, Zoë Kravitz et Hailey Bieber.

Aussi, les grands candidats de la soirée étaient présents. Zendaya Elle a volé les yeux de tout le monde avec une luxueuse robe noire. Et c’est qu’elle représentait dunes, le film qui accumule 10 nominations, dont celle du meilleur film. Il a également participé à la fête Maggie GyllenhaalDirecteur de La fille perduenominé pour la meilleure actrice, la meilleure actrice dans un second rôle et le meilleur scénario adapté. Pedro Almodóvarégalement assisté au nom de Mères parallèlesnominé pour la meilleure actrice et la meilleure bande originale.

La fête s’est ensuite poursuivie à la CAA Pre-Oscar Party, qui s’est tenue aux San Vicente Bungalows à West Hollywood, en Californie. Rapidement, des invités d’autres événements tels que Zoë Kravitz sont arrivés, tandis que des personnalités de la stature d’Anya Taylor-Joy ou les visages de BridgertonQuoi Rege-Jean Page dès la première saison et Simone-Ashleyde la tranche récemment publiée sur Netflix.

Ce n’est pas tout! L’un des favoris du public a également participé au cours de l’année 2021 : Andrew Garfield. En plus d’avoir joué dans une rencontre inoubliable avec Tom Holland et Tobey Maguire dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et diriger la distribution de Les yeux de Tammy Fayel’acteur a brillé dans tic, tic… BOUM ! Obtenant ainsi sa nomination aux Oscars 2022. Il ne reste plus qu’à attendre dimanche pour rencontrer les lauréats !

+ Plus d’images des soirées pré-Oscar

