Les livres audio Storytel seront disponibles sur Spotify plus tard cette année – Spotify

Il y a quelques semaines à peine, nous annoncé la plate-forme Spotify Open Access, qui offre aux créateurs disposant de bases d’abonnés existantes la possibilité de fournir du contenu payant à leurs publics payants à l’aide de Spotify. Maintenant, nous sommes ravis de poursuivre avec un partenariat avec Storytel, l’un des principaux services de streaming de livres audio au monde. Plus tard en 2021, les abonnés de Storytel pourront profiter de la bibliothèque de livres audio de Storytel sur Spotify en liant les deux comptes.

«L’objectif de Spotify est d’être la plate-forme unique pour tout l’audio: musique, podcasts, conversations en direct, et maintenant, via ce partenariat, des livres audio», a déclaré Courtney Holt, Responsable mondial des studios, Spotify. «En utilisant la plate-forme Spotify Open Access, Storytel sera en mesure de fournir son offre de livres audio haut de gamme en utilisant la meilleure plate-forme de Spotify, tout en conservant un contrôle direct sur leur relation avec leur public.»

«Nous voulons que tout le monde ait accès à de superbes histoires, et aujourd’hui, nous proposons plus de 500 000 livres audio dans le monde sur 25 marchés», a déclaré Jonas Tellander, fondateur et PDG de Storytel. «Le partenariat avec Spotify rendra les expériences de livres audio incroyables et les auteurs passionnants plus faciles que jamais d’accès pour nos clients, tandis que nous profiterons également de l’opportunité d’atteindre de nouveaux publics qui sont sur Spotify aujourd’hui, mais qui n’ont pas encore expérimenté la magie des livres audio. «

Ce partenariat illustre la puissance du libre accès en tant qu’opportunité pour les créateurs et fournisseurs audio du monde entier de créer un foyer pour leur contenu sur Spotify tout en conservant un contrôle complet sur leur modèle commercial et une relation directe avec leur base d’abonnés. Au fur et à mesure que nous ouvrons la plate-forme Open Access, les auditeurs trouveront une plus grande variété de contenu à leur disposition, le tout dans une seule application.

Les livres audio ne sont qu’une forme d’audio qui sera disponible à l’aide de la plate-forme Open Access de Spotify – les possibilités audio sont illimitées. Restez à l’écoute pour les détails sur les partenaires supplémentaires et l’accès généralisé au programme, qui sera lancé plus tard cette année.