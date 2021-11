Les livraisons de scooters électriques Ola S1, S1 Pro ont de nouveau été retardées et devraient maintenant commencer à la mi-décembre

20 novembre 2021 20:28:42 IST

Dans ce qui est une nouvelle décevante pour les acheteurs du premier scooter d’Ola Electric ainsi que pour les amateurs de véhicules électriques dans le pays, les livraisons des scooters électriques Ola S1 et S1 Pro ont de nouveau été repoussées, et l’attente des acheteurs pour le scooter sera prolongée de quelques semaines supplémentaires. Tech2 peut maintenant confirmer que les clients ont été informés qu’ils ne commenceront à recevoir leur Ola S1/S1 Pro qu’à partir de la mi-décembre 2021 ; un retard d’environ trois semaines par rapport à la mise à jour la plus récente des livraisons commençant en novembre.

C’est le dernier d’une série de retards d’Ola Electric. À l’origine, la start-up devait ouvrir la fenêtre d’achat des scooters le 8 septembre, mais le site Web de l’entreprise rencontrant des problèmes techniques, elle a été avancée d’une semaine au 15 septembre, après quoi Ola a cessé de prendre des commandes dans les deux jours. La deuxième fenêtre d’achat – initialement prévue pour le 1er novembre – a été repoussée d’un mois et demi et devrait désormais s’ouvrir le 16 décembre.

Au lancement, Ola Electric avait promis que les livraisons des scooters commenceraient en octobre ; Cependant, il n’y avait aucun signe du S1 et du S1 Pro en octobre, et les essais sur route n’ont commencé que le 10 novembre. Seuls les clients qui avaient payé Rs 20 499 pouvaient bénéficier d’un essai routier initialement dans seulement quatre villes, et Ola a depuis étendu l’initiative pour proposer des essais sur route dans neuf villes.

Tout au long de ces retards, Ola Electric a tenu ses engagements de livraison, assurant aux acheteurs qu’ils recevront leur scooter dans les délais de livraison promis. Cependant, avec seulement 10 jours restants dans le mois, Ola Electric a commencé à informer les clients qu’il y a encore un autre retard dans les livraisons et qu’ils ne recevront leurs scooters qu’à partir du 15 décembre.

« En raison de la pénurie mondiale actuelle de chipsets et de pièces électroniques, il y a des retards inévitables dans la livraison de votre Ola S1. Nous nous excusons pour ce retard et vous assurons que nous accélérons la production aussi vite que possible afin que vous puissiez obtenir votre Ola S1 au plus tôt », lit-on dans un e-mail d’Ola Electric, vu par Tech2.

Ce qui vaut la peine de noter, c’est que même si Ola Electric attribue ce retard à une pénurie de composants électroniques, le scooter lui-même semble être loin d’être entièrement prêt pour les clients. Plusieurs maisons de presse qui ont conduit des scooters de pré-production plus tôt ce mois-ci ont signalé des problèmes logiciels, des problèmes de chauffage et un comportement erratique de l’accélérateur. Ola travaillerait à résoudre ces problèmes avec les mises à jour logicielles avant de commencer à envoyer ces scooters directement aux clients, ce qui est également un défi, car la société vise à établir un nouveau modèle de vente directe aux consommateurs à une échelle jamais Déjà vu.

Il reste à voir comment les clients prendront ce dernier retard (et non négligeable) dans les livraisons, étant donné que beaucoup ont déjà payé le montant total du scooter – qui est au prix de 99 999 Rs pour le S1 et de 129 999 Rs pour le S1. Pro (ex-salle d’exposition, y compris la subvention FAME-II mais à l’exclusion des subventions de l’État) et pourrait bien attendre un mois ou plus pour la livraison malgré le paiement du scooter à l’avance. Ce sera un défi encore plus grand pour ceux qui ont opté pour le financement, car leurs paiements pour le scooter commenceront probablement avant même qu’ils n’aient pris livraison.

