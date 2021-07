Les lits en carton aux Jeux olympiques ne sont pas conçus pour dissuader les athlètes d’avoir des relations sexuelles

Le plan de développement durable de Tokyo 2020 a été annoncé depuis 2018.

Étant donné que les Jeux olympiques sont l’un des plus grands événements sportifs au monde, Tokyo a voulu donner l’exemple pour la poussée vers la justice environnementale – ainsi, le plan de durabilité est né.

Le Japon fabrique des podiums en plastique recyclé et réutilise du contreplaqué par milliers, et a annoncé que les athlètes dormiraient sur des lits en carton.

Mais d’une manière ou d’une autre, le Japon essayant d’être respectueux de l’environnement a suscité un débat sur la question de savoir si ces lits étaient conçus pour dissuader les Olympiens d’avoir des relations sexuelles.

La société de literie japonaise « Airweave » a conçu un cadre de lit fabriqué à partir de carton 100 % recyclé et un matelas personnalisable fabriqué à partir de fibres de polyéthylène, qui, selon eux, peuvent être recyclées un nombre infini de fois.

La société a créé 18 000 lits et matelas pour les athlètes des Jeux olympiques de Tokyo, dont 8 000 seront réutilisés pour être utilisés par les athlètes des Jeux paralympiques.

La conception du cadre de lit en carton a récemment suscité la controverse sur Twitter.

Le coureur olympique, Paul Chelimo, a posté un tweet affirmant que les lits sont en carton pour empêcher les athlètes d’être intimes pendant la durée des Jeux :

Le tweet, à l’origine fait pour plaisanter parce que Chelimo craignait que les lits soient trop fragiles et se cassent, a fait des vagues partout sur Internet.

Les sites Web d’information et d’autres athlètes ont affirmé que les nouveaux lits essayaient sérieusement d’empêcher les athlètes d’avoir des relations sexuelles, car les lits étaient si petits et en carton.

La vérité est que les nouveaux cadres de lit et matelas Airweave n’ont pas été conçus pour empêcher l’intimité.

En fait, les lits peuvent supporter jusqu’à 200 kilogrammes, soit environ 441 livres.

Le gymnaste olympique Rhys Mcclenaghan a même testé les lits lui-même, sautant dessus pour tester sa durabilité.

Clairement, si les gens derrière le Village Athlétique voulaient empêcher les gens d’avoir des relations sexuelles en les faisant dormir dans des lits qui s’effondrent, ils auraient en fait fait en sorte que les lits puissent s’effondrer.

Tout a commencé avec ce tweet de Chelimo, puis de grandes sources d’information l’ont cité, en supposant que les lits servaient vraiment cet objectif. Ce type de rhétorique est préjudiciable à la culture japonaise, un pays aux prises avec une baisse du taux de natalité.

Chelimo a posté plus tard un tweet se moquant du manque de luxe en dormant sur un lit en carton.

L’idée derrière les lits, en plus d’être écologiques et durables, est qu’ils sont légers, faciles à monter et à démonter, et peuvent être déplacés.

Les matelas sont conçus de manière similaire à un autre modèle de matelas Airweave et sont capables de s’adapter à tout type de corps, ciblant le soutien en 3 sections : haut, milieu et bas du corps, la dureté étant réglable dans n’importe quelle section.

Les lits en carton ont été conçus pour être durables mais aussi confortables, selon Takashi Kitajima, un organisateur de Tokyo 2020 en charge du village des athlètes.

Dans le village olympique, les athlètes pourront également se rendre dans un centre de pose de matelas où ils pourront obtenir de l’aide pour la configuration du matelas.

Bien sûr, cela n’empêchera pas Internet de créer des mèmes sur la désinformation et la conception.

Les gens publient des photos de différents lits, affirmant que ce sont en fait les lits « anti-sexe » dont tout le monde parle.

Chelimo est même allé sur son fil Twitter, publiant des photos de boîtes en carton qui ont été démontées.

La coureuse de marathon olympique Molly Siedel a également tweeté en s’amusant.

Il s’avère que les jeux ne sont pas si anti-sexe après tout.

Non seulement les lits sont conçus pour la durabilité et le respect de l’environnement, mais à la fin des événements, ils distribueront 150 000 préservatifs aux athlètes pour encourager les rapports sexuels protégés – une tradition olympique depuis 1988, qui a commencé à sensibiliser au VIH/SIDA.

Espérons simplement que pendant les matchs, les athlètes resteront également en sécurité.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.