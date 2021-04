Les liquidateurs de Tchernobyl n’ont pas transmis les dommages causés par les radiations à leurs enfants

L’exposition aux radiations de la catastrophe de Tchernobyl en 1986 – l’accident nucléaire le plus meurtrier au monde – a augmenté le risque de certaines mutations liées au cancer de la thyroïde, mais elle n’a pas provoqué de nouvelles mutations dans l’ADN que les parents qui ont nettoyé après l’accident nucléaire ont transmis à leurs enfants, deux nouvelles études trouvent.

La nouvelle recherche est un pas en avant dans la compréhension des mécanismes qui animent l’homme cancer de la thyroïde , a déclaré Stephen Chanock, directeur de la division d’épidémiologie et de génétique du cancer au US National Cancer Institute (NCI) et auteur principal des deux articles de recherche. C’est également rassurant pour ceux qui ont été exposés aux radiations lors d’événements tels que la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011 et qui envisagent de fonder une famille, a déclaré Chanock à 45Secondes.fr.

«Les personnes qui avaient des radiations à très forte dose n’avaient pas plus de mutations dans la génération suivante», a-t-il déclaré. « Cela nous dit que s’il y a un effet, c’est très, très subtil et très rare. »

Les retombées de Tchernobyl

L’accident nucléaire de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986 a exposé les résidents de l’Ukraine, de la Biélorussie et de la Fédération de Russie voisine à un nuage de contamination radioactive. La recherche épidémiologique a montré que les personnes exposées avaient un risque plus élevé que les non-exposées pour un type particulier de cancer de la thyroïde appelé carcinome papillaire de la thyroïde. (Heureusement, ce type de cancer est traitable et a un taux de survie élevé, selon l’American Thyroid Association .) Plus la personne est jeune au moment de l’exposition aux rayonnements, plus le risque de développer un carcinome papillaire de la thyroïde à l’avenir est élevé.

Dans la nouvelle étude, Chanock et ses collègues ont analysé les tissus des tumeurs du carcinome thyroïdien détenues dans la banque de tissus de Tchernobyl, comparant la génétique des tumeurs de 359 personnes qui ont été exposées au rayonnement de Tchernobyl avant l’âge adulte avec celle des tumeurs de personnes de la même région qui sont nés plus de neuf mois après l’accident de Tchernobyl et n’ont donc pas été directement exposés. L’exposition aux rayonnements chez ces personnes a été bien étudiée, de sorte que les chercheurs ont pu déterminer non seulement si une personne était exposée aux rayonnements, mais aussi dans quelle mesure.

Les chercheurs ont découvert qu’avec une plus grande exposition aux rayonnements, les tissus tumoraux présentaient des niveaux plus élevés de double brin ADN casse, dans laquelle les deux brins qui composent l’ADN se cassent au même point. Les cellules ont des mécanismes de réparation pour réparer de telles ruptures, mais les résultats ont montré que les tumeurs présentaient également des erreurs dans ces mécanismes de réparation, en particulier celui appelé non-homologue de jonction d’extrémité (NEHJ).

« Ils n’ont qu’une seule erreur majeure qui entraîne le cancer », a déclaré Chanock, ajoutant que c’était la première fois que des chercheurs pouvaient identifier un tel facteur dans un cancer humain.

Ces erreurs ne sont pas uniques aux cancers causés par les radiations, a déclaré Chanock. Les mêmes mutations se sont produites chez les personnes non exposées atteintes de tumeurs, juste à un taux inférieur. Ils se produisent également dans d’autres types de cancer avec des mutations supplémentaires, a déclaré Chanock. Pour cette raison, il espère que les résultats pourront conduire à de nouvelles études sur les médicaments ciblant ces gènes et les processus cellulaires qu’ils dirigent.

La prochaine génération

Dans une deuxième étude, les chercheurs ont recherché d’éventuels effets multigénérationnels de l’exposition aux rayonnements. Études antérieures sur les survivants de la bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki n’ont pas trouvé de preuves d’anomalies congénitales majeures, de mortinaissance ou de décès de nouveau-nés chez les bébés conçus après l’exposition, bien qu’une ré-analyse récente des données suggère la possibilité d’un risque accru .

L’étude actuelle s’est concentrée sur les enfants vivants d’un groupe connu sous le nom de les liquidateurs —— des personnes qui ont travaillé à l’usine pour nettoyer les dégâts radioactifs dans les mois qui ont suivi la catastrophe. Les chercheurs ont séquencé l’intégralité des génomes de 130 enfants nés entre 1987 et 2002 de ces individus, qui ont été exposés à des niveaux de rayonnement très élevés.

L’équipe de recherche recherchait des mutations de novo, ou des mutations génétiques totalement nouvelles trouvées dans l’ADN de l’enfant qui n’étaient pas dans le génome des parents. Trouver une augmentation des mutations génétiques trouvées chez l’enfant mais pas chez les parents suggérerait que les radiations endommagent le sperme ou l’ovule. Le fait de ne trouver aucune augmentation des mutations de novo suggérerait que les enfants échappent largement aux dommages causés à leur ADN par l’exposition de leurs parents.

Entre 50 et 100 de ces mutations se produisent naturellement dans chaque génération, et les résultats ont montré que les mutations se sont produites à un rythme similaire chez les enfants de liquidateurs de Tchernobyl. Il n’y a eu aucun effet de rayonnement.

«C’est un travail extraordinaire», a déclaré Daniel Stram, professeur de médecine préventive à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud qui n’a pas participé à la recherche. « Il réunit vraiment le côté génétique et le côté épidémiologie radiologique. »

On craint depuis longtemps que l’exposition aux rayonnements du travail ou des thérapies anticancéreuses puisse affecter les futurs enfants, mais la nouvelle recherche est rassurante, a déclaré Stram à 45Secondes.fr.

«Les gens parlent de faire ce genre de travail depuis des décennies», a-t-il déclaré. « Ce n’est que maintenant que nous disposons de la technologie pour pouvoir répondre aux questions. »

Les deux papiers sont publiés aujourd’hui (22 avril) dans la revue Science .

