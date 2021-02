23 févr.2021 10:42:24 IST

Trois ans après qu’un virus mortel a frappé les lions asiatiques en voie de disparition de l’France dans leur dernier habitat naturel, les défenseurs de l’environnement recherchent de nouvelles maisons pour aider les fiertés en plein essor à se déplacer librement. Les majestueux grands félins, légèrement plus petits que leurs cousins ​​africains et avec un pli de peau le long du ventre, étaient autrefois largement trouvés dans toute l’Asie du sud-ouest. La chasse et l’empiètement humain ont fait chuter la population à seulement 20 en 1913, et les lions ne se trouvent maintenant que dans une réserve faunique de l’État du Gujarat, à l’ouest de l’France. Après des années d’efforts concertés du gouvernement, la population de lions dans le parc national de Gir est passée à près de 700, selon un recensement officiel de l’année dernière.

Mais il y a à peine trois ans, le succès de la conservation semblait menacé lorsque plusieurs lions ont commencé à mourir dans une partie de la forêt de 1 400 kilomètres carrés (545 milles carrés).

Le virus canin de la maladie de Carré – une maladie hautement infectieuse – a été détecté parmi des dizaines de bêtes royales, tuant au moins 11 d’entre elles.

« Nous avons ramassé tous les lions de la région et les avons isolés », a déclaré à l’AFP Dushyant Vasavada, le conservateur en chef des forêts du parc.

Les autorités ont importé des vaccins spéciaux d’outre-mer et chaque animal a reçu trois doses chacun, suivis d’une injection de rappel.

Des bovins et des chiens vivant à proximité du parc ont également été inoculés comme porteurs présumés du virus.

« Nous avons vacciné les lions en captivité et contrôlé avec succès la maladie et aucune nouvelle épidémie n’a été observée », a déclaré Vasavada, ajoutant que les gardes du parc surveillaient toujours de près leur santé.

Les lions sont une source de fierté pour l’France, en particulier dans la région de Saurashtra au Gujarat, où l’homme et la bête coexistent.

Une tribu d’éleveurs de bétail vit parmi les animaux du sanctuaire, et il n’est pas rare de voir une fierté de lions traverser une autoroute dans la région alors que les automobilistes attendent et regardent. Le roi de la jungle est également une attraction touristique majeure, avec les léopards, les panthères et autres grands félins trouvés dans le sanctuaire.

Environ 5 50 000 personnes visitent le parc chaque année, à bord de jeeps à ciel ouvert alors qu’elles tentent de repérer les prédateurs rôdant parmi les feuillus jaune pâle.

«C’est une expérience très excitante de voir les lions de près dans la nature», a déclaré le guide forestier Dinesh Sadiya.

Mais l’épidémie de virus de 2018 a rappelé que la croissance régulière de la population animale ne peut être tenue pour acquise.

Nouveaux habitats

Les lions ont une faible diversité génétique en raison de la petite taille de leur population, ce qui les rend plus vulnérables aux épidémies.

Une épidémie de virus de la maladie de Carré en 1993 dans le parc national du Serengeti en Tanzanie a tué un tiers de ses 3 000 lions.

Le biologiste de la faune Ravi Chellam a déclaré que l’épidémie soulignait la nécessité de déplacer quelques fiertés vers d’autres sites à proximité.

« La translocation est une stratégie d’atténuation des risques qui s’apparente à une assurance maladie ou vie », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Si quelque chose arrive à la population de Gir, il y aura toujours une population supplémentaire de lions sauvages en liberté. »

Chellam a déclaré que le sanctuaire était maintenant trop petit pour sa population de lions en constante augmentation.

« Il y a beaucoup plus de lions que ce que Gir peut contenir … ces animaux ne sont pas statiques, ils se déplacent constamment à l’extérieur et interagissent avec les animaux domestiques et les humains », a-t-il ajouté.

Les efforts pour déplacer certains lions vers d’autres États ont été embourbés dans des querelles juridiques avec le gouvernement de l’État, qui veut garder les animaux au Gujarat.

Les autorités ont plutôt proposé de trouver de nouvelles maisons pour certains lions dans d’autres parties de l’État.

En attendant, les rangers surveillent de près les lions errants – qui parfois errent dans les villages et tuent le bétail – à l’aide de dizaines de colliers radio importés.

«Si un lion n’a pas bougé pendant 48 heures, nous pouvons alerter notre personnel», a déclaré Mohan Ram, le conservateur adjoint des forêts du parc.

Les colliers de repérage sont ajustés autour du cou d’un lion, aidant les rangers à surveiller leur santé et leurs mouvements, à réduire les accidents routiers et ferroviaires et à atténuer les conflits humains-faune.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂