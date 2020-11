Les ligues mineures lance une nouvelle chanson: « Hice Todo Mal » | 45S

Ligues mineures a sorti une nouvelle chanson « J’ai tout mal fait. » Ce matériel sort après une tournée pour présenter leur album ‘Fuego Artificial’ qui les a vus voyager quatre fois en Espagne (participant à des festivals prestigieux tels que BBK Live, Low et Sound Isidro), et donner des récitals dans neuf pays d’Amérique latine.

Le thème est déjà disponible dans les magasins numériques, accompagné d’une vidéo réalisée par Diego Cendra (Ghost Movies). Edité par Discos Laptra (Argentine) et Sonido Muchacho (Espagne), ce dernier prépare également une édition vinyle du single.

Avec seulement deux albums studio, Las Ligas Menores a réussi à s’imposer comme l’un des groupes les plus importants de la scène indépendante latino-américaine. Elle est née le 13 août 2011 à Buenos Aires, Argentine, et est actuellement composée d’Anabella Cartolano (voix et guitare), Pablo Kemper (voix et guitare), Nina Carrara (claviers), Micaela Garcia (batterie) et Angie Cases Bocci (bas). En 2012, ils ont été invités à participer au label indépendant Discos Laptra, à travers lequel ils ont sorti deux LP, un EP et deux singles.

Le son du groupe se caractérise par ses mélodies, et en prenant pour influence des groupes alternatifs des trois dernières décennies tels que Weezer, Guided by Voices, Galaxie 500 et Pavement, ainsi que de nombreux groupes de la scène indépendante argentine.

Ils continuent d’être très actifs malgré les difficultés qu’entraîne l’urgence sanitaire internationale causée par le covid-19, puisqu’ils ont participé virtuellement le 14 novembre au festival Catharsis, et ont également des concerts prévus en 2021 à Lima, au Pérou. et aux festivals Primavera Sound (Barcelone), Tomavistas (Madrid) et Lollapallooza (Buenos Aires).

Sans plus tarder, nous vous laissons avec « I Did Everything Bad », le plus récent de The Minor Leagues.