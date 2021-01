Les lieux de tournage de Re-Animator sont revisités dans le nouvel épisode de 2021 Horror’s Hallowed Grounds

Sean Clark lance la nouvelle année avec un tout nouvel épisode d’Horror’s Hallowed Grounds, visitant cette fois les lieux de tournage du film d’horreur Ré-animateur. Réalisé par Stuart Gordon et basé sur une histoire de HP Lovecraft, Ré-animateur a joué Jeffrey Combs dans le rôle d’Herbert West, un étudiant en médecine qui crée un réactif capable de «réanimer» les cadavres. Un classique culte, le film est l’un des titres les plus appréciés de l’ère de l’horreur des années 80.

Une partie de la visite comprend l’hôte Sean Clark visiter les lieux de tournage utilisés pour représenter l’Institut de médecine de l’Université de Zurich en Suisse. En réalité, le bâtiment vu sur les plans extérieurs est le lycée Loyola de Los Angeles, et il n’a vraiment pas beaucoup changé après toutes ces années. Les plans intérieurs ont été filmés dans le bâtiment du laboratoire Kerckhoff de l’Université CalTech, et bien que la pandémie empêche Clark de jeter un coup d’œil à l’intérieur, un coup d’œil à travers les fenêtres semble assez familier.

Un autre emplacement établi en Ré-animateur est la Miskatonic Medical School située à Arkham, Massachusetts. Comme nous le verrons dans la vidéo, il s’agit en fait du bâtiment James W. Wadsworth à Los Angeles. Clark visite également les studios Occidental à Hollywood où de nombreux intérieurs ont été filmés, visitant plus tard les lieux de tournage utilisés pour la résidence Halsey et la résidence de Dan Cain au 666 Darkmore. Ce n’est pas tout à fait la même chose que de visiter ces endroits pour vous-même, mais de faire le tour de Sean par le biais du Terres sacrées de l’horreur la vidéo est certainement la meilleure chose à faire.

Le premier épisode de Terres sacrées de l’horreur a été créé en tant que bonus DVD pour Anchor Bay’s Halloween: 25 ans de terreur documentaire. Après avoir effectué plusieurs versements pour de nombreux Halloween suites, Clark a également couvert les lieux de tournage vus dans d’autres favoris de genre comme Spectacle d’horreur, Le retour des morts-vivants, Le massacre à la tronçonneuse du Texas, et Freddy. Toutes les vidéos menant à la plus récente avec Ré-animateur peut être vu sur sa chaîne YouTube, (@malfuncsean).

Clark a également pris ses visites sur les lieux de tournage en dehors du genre de l’horreur en lançant ce qu’il appelle Terres sacrées d’Hollywood. Lançant le spin-off en juillet dernier, le premier épisode comprend des images et des photographies des multiples visites de Clark sur les lieux de tournage de la comédie stoner. Hébété et confus. Un autre épisode voit Clark et son copain Adam The Woo faire un road trip en Arizona pour visiter les lieux de tournage vus dans L’excellente aventure de Bill et Ted, incluant le réel Circle K où des choses étranges se déroulaient en 1989.

Pour plus de contenu d’horreur de Clark, les fans de genre devraient également consulter son podcast appelé La chose à deux têtes. Co-hébergé avec l’artiste FX Christopher Nelson, le podcast présente les deux maestros de l’horreur parlant de tout ce qu’ils aiment dans l’industrie, y compris les jouets, les films, la musique, les effets spéciaux, les monstres, les bandes dessinées, les masques, etc. De nombreux invités spéciaux sont également convoqués pour des entrevues, comme Adrienne Barbeau, James Jude Courtney et Matthew Lillard.

Sujets: Terres sanctifiées des horreurs