Les liens les plus surprenants entre «Seinfeld» et «Curb Your Enthusiasm»

Calme ton enthousiasme et Seinfeld sont deux des sitcoms les plus amusantes jamais réalisées et elles ont toutes deux une personne importante en commun. Larry David a fait équipe avec son ami et collègue humoriste Jerry Seinfeld pour créer le soi-disant «spectacle pour rien» à la fin des années 80.

Le producteur de télévision de 73 ans aurait pu facilement vivre des paiements de syndication de la série et ne plus jamais travailler. Au lieu de cela, il a remporté l’or deux fois en aidant à créer la comédie HBO acclamée par la critique, Calme ton enthousiasme.

Les deux émissions avaient des locaux, des publics et des objectifs différents. Mais en plus du même cerveau derrière eux, Seinfeld et Calme ton enthousiasme avait pas mal de choses en commun.

Les créateurs de ‘Seinfeld’ et ‘Curb Your Enthusiasm’ sont eux-mêmes

Seinfeld s’est concentré sur Jerry Seinfeld, un humoriste travaillant à New York. Le comédien de la vie réelle joue une version romancée de lui-même, mais de nombreux événements de la série étaient basés sur des événements de sa vie réelle. David et Seinfeld ont eu l’idée de la série en se promenant dans la ville en se moquant de tout ce qu’ils rencontraient.

De même, Calme ton enthousiasme met en vedette David comme une version fictive de lui-même et du co-créateur de Seinfeld. La plupart de l’émission traite de sa vie personnelle, pas de son travail, mais cela rappelle Seinfeld parce qu’il est ancré dans l’expérience du monde réel du créateur.

Et même si David n’était pas un personnage principal Seinfeld, on dit qu’il est l’inspiration du personnage de George Costanza. Il met même le gilet et les lunettes de George pendant la saison 7 de Calme ton enthousiasme, A rapporté TV Guide.

Les deux émissions tentent de faire une émission – et échouent

David aimait se moquer des gens qui disaient qu’il ne réussirait jamais.

Sur Seinfeld, Jerry et George lancent une émission de télévision intitulée Jerry! à NBC. Et puis sur Calme ton enthousiasme, Larry obtient presque une émission fictive éclairée par ABC jusqu’à ce qu’il gâche tout en coupant les cheveux d’une poupée qui appartenait à l’enfant d’un cadre de réseau.

Tous les deux Seinfeld et Calme ton enthousiasme ont fait un excellent travail en écrivant ce qu’ils savaient. Dans ce cas, cela signifiait présenter des idées folles au réseau.

« Curb Your Enthusiasm » a constamment fait référence à « Seinfeld »

La nouvelle série de David était plus moderne mais cela n’a pas Calme ton enthousiasme à partir de bits de référence de Seinfeld. Par exemple, dans «Car Periscope» de la saison 8, l’invention sauvage qu’ils utilisent pour voir le trafic à venir a été conçue sur Seinfeld. Cela est arrivé lorsque Jerry a imaginé sa vie future et a entendu Kramer présenter l’idée de cette invention exacte.

À l’époque, Jerry pensait que c’était une idée folle. Mais en Calme ton enthousiasme le gadget fonctionne bien pour son usage prévu.

Ils ont gardé certaines des mêmes blagues et phrases

Puis il y a eu la saison 10 de Calme ton enthousiasme qui faisait des blagues sur les gens qui disaient «Bonne année!» beaucoup trop tard après les vacances. C’était une référence directe à Seinfeld dans « The Dinner Party » quand Elaine et Jerry ont discuté exactement du même phénomène.

David a utilisé l’expression « jolie, jolie, jolie » sur Calme ton enthousiasme qui était identique au personnage de George Steinbrenner de Seinfeld.

David n’a jamais fait semblant Seinfeld n’était pas pertinent et l’a utilisé comme source d’inspiration pour son plus récent spectacle. Les fans des deux séries ont apprécié les petits œufs de Pâques parsemés qui rappelaient leur comédie rétro préférée.