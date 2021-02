Les lettres de Jeff Bezos: leçons commerciales d’un des grands magnats du numérique

Jeff Bezos, toujours PDG d’Amazon, a toujours été très clair le pouvoir de l’écrit. Il ne faut pas oublier que le géant du commerce électronique d’aujourd’hui a commencé comme une librairie numérique, et que parmi les nombreuses entreprises que le magnat américain a acquises se trouve le Washington Post, l’un des journaux les plus réputés des États-Unis.

Le mot écrit a également dominé la relation de Bezos avec ses employés et actionnaires. Le fondateur d’Amazon est célèbre pour ses lettres, dans lesquelles en plus de rendre compte des performances de l’entreprise, a tiré les leçons des affaires et de l’entrepreneuriat qu’il a apprises tout en construisant un empire mondial en un peu plus de 25 ans. L’une de ses lettres les plus célèbres est celle qu’il a adressée à ses actionnaires en 2018. Il y a parlé de non-conformité, de normes élevées, de leadership, de travail d’équipe et du temps qu’il faut pour bien faire les choses.

La première chose que Bezos remarqua dans cette lettre est que le conformisme est l’ennemi du succès: «Nos clients sont très heureux. Mais vos attentes ne sont jamais statiques, elles augmentent. C’est la nature humaine. Nous ne sommes pas montés depuis que nos jours de chasseurs-cueilleurs étaient satisfaits. Les gens ont un appétit vorace pour l’amélioration, et ce qui était «wow» hier devient rapidement ordinaire aujourd’hui. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Les clients ne le feront pas. »

Il a ensuite expliqué qu’il n’y a pas de formule magique pour anticiper les attentes des clients, mais que cela ne peut être réalisé qu’en combinant plusieurs choses. Cependant, il a souligné que parier sur une culture d’entreprise basée sur des standards élevés à tous les niveaux permet à elle. C’est-à-dire toujours rechercher, dans chaque domaine de l’entreprise, un travail de qualité, avec des collaborateurs motivés et un effort collectif pour satisfaire les demandes les plus exigeantes.

Des normes de réussite élevées

La première chose que Bezos souligne à propos des normes élevées, c’est qu’elles peuvent être enseignées. Il a affirmé que, bien sûr, vous pouvez embaucher des personnes qui en ont, mais il vaut mieux se concentrer sur devenir la culture qui domine l’entreprise et que chaque incorporation est «contagieuse» de ce niveau élevé.

«Les normes élevées sont contagieuses. Amenez une nouvelle personne dans une équipe senior et elle s’adaptera rapidement. Le contraire est également vrai. Si des normes faibles prévalent, celles-ci se répandront également rapidement », a-t-il noté.

Pour atteindre ce niveau élevé, Bezos a expliqué qu’il fallait se concentrer sur le local plutôt que sur le global. Chaque domaine de l’entreprise doit développer ses propres normes élevées, certains peuvent être partagés et d’autres propres, et vous devez savoir reconnaître les secteurs ou départements dans lesquels vous pouvez vous améliorer.

«Quand j’ai commencé chez Amazon, nous avions des normes élevées en matière d’innovation, de service client et de recrutement, mais pas dans le processus opérationnel. J’ai dû les apprendre et les développer. Comprendre cela est important, car cela vous garde humble. Vous pouvez vous considérer comme une personne de haut niveau en général et avoir des angles morts qui vous affaiblissent. Il est essentiel d’être ouvert à cette possibilité », a-t-il déclaré.

Les choses bien faites prennent du temps

L’un des points fondamentaux pour le PDG d’Amazon est d’intérioriser dès le début que les réalisations prennent du temps, donc vous devez fixer des objectifs et des délais réalistes.

«Un ami proche a décidé d’apprendre à faire un poirier. Il a pratiqué pendant un certain temps et n’obtenait pas de résultats, alors il a embauché un entraîneur. Dans la première leçon, il vous a donné de merveilleux conseils. «La plupart des gens, dit-il, pensent que si vous travaillez dur, vous devriez être capable de maîtriser le poirier en deux semaines. La réalité est qu’ils ont besoin d’environ six mois de pratique quotidienne. Si vous pensez que vous devriez être capable de le faire dans deux semaines, vous finirez par arrêter. Les croyances irréalistes tuent les normes élevées», Illustre Bezos.

Pour approfondir cette idée, il a également expliqué que chez Amazon, ils ne faisaient pas de diaporamas pour les réunions, mais écrivaient des mémos de six pages avec des points clés et les lisaient avant chaque réunion afin de pouvoir en discuter. Certains de ces documents, a-t-il dit, étaient meilleurs que d’autres, et c’était parce que certains ont été écrits en un jour ou deux et d’autres ont nécessité des semaines d’écriture, de relecture, de consultation avec l’équipe et de réécriture. «Vous ne pouvez tout simplement pas le faire en un jour ou deux», a-t-il souligné.

Reconnaissez la compétence, ne la maîtrisez pas

Concernant les mémos, il a souligné que pour les rédiger, il n’était pas nécessaire que l’équipe ou les chefs de projet soient de grands écrivains. Parce que les dirigeants d’une entreprise ou d’un département Ils ne doivent pas maîtriser tous les domaines de connaissances connexes, mais ils doivent reconnaître la capacité des autres personnes dans leur performance pour les conduire vers l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

«L’entraîneur de football n’a pas besoin de savoir lancer, ni le réalisateur pour agir. Mais vous devez tous les deux reconnaître les normes élevées concernant ces choses et enseigner des attentes réalistes pour y répondre. C’est un travail d’équipe. Dans l’exemple des mémorandums, quelqu’un de l’équipe devrait avoir la capacité de les écrire, mais ce n’est pas forcément vous« , Explique.

Enfin, il a souligné qu’il vaut la peine de construire une culture d’entreprise basée sur des standards élevés car elle présente de grands avantages– Créer de meilleurs produits et services pour les clients et faire de l’entreprise un lieu de travail attractif, attirant et fidélisant les talents.

Et il termine cette partie de la lettre par une citation des principes de leadership d’Amazon: « Insistez sur des normes élevées. Les dirigeants ont des normes sans cesse élevées -Beaucoup de gens penseront que déraisonnablement élevé. «