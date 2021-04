Les législateurs du GOP en Géorgie boycottent Coke pour avoir critiqué la loi sur le vote

Le coca n’est pas ce qu’il faut pour certains législateurs géorgiens.

«Étant donné le choix de Coke de céder à la pression d’une culture d’annulation incontrôlable, nous demandons respectueusement que tous les produits de la société Coca-Cola soient immédiatement retirés de notre bureau», a déclaré le groupe dans une lettre obtenue par le Atlanta Journal. -Constitution.

Le géant des boissons, qui a son siège à Atlanta et emploie environ 4000 Géorgiens, fournit des boissons gratuites aux bureaux des législateurs depuis des décennies, a noté l’AJC.

Le gouverneur Brian Kemp, quant à lui, a déclaré aux journalistes que Coca-Cola et d’autres critiques de la nouvelle loi électorale « pourraient avoir peur de Stacey Abrams et Joe Biden et de la gauche, mais je ne le suis pas. »

Les mots durs sont venus après que le PDG de Coca-Cola, James Quincey, ait publié une déclaration déchirant la nouvelle loi la semaine dernière, et a déclaré à CNBC: « Permettez-moi d’être clair et sans équivoque, cette législation est inacceptable. »

Les commentaires de Quincey sont intervenus après avoir poussé des groupes d’activistes à ce que les entreprises s’expriment.

Coca-Cola faisait partie des sociétés que l’ancien président Donald Trump a appelé les républicains à boycotter ce week-end en raison de leur opposition à la loi géorgienne.

« Ne retournez pas à leurs produits tant qu’ils n’ont pas cédé. Nous pouvons jouer le jeu mieux qu’eux », a déclaré samedi le célèbre aficionado Diet Coke dans un communiqué.

Lundi, l’ancien conseiller de la Maison Blanche, Stephen Miller, a tweeté une photo de lui-même et de Trump dans le bureau de l’ancien président en Floride, avec ce qui semblait être une bouteille de coca derrière un téléphone sur son bureau.

Le lieutenant-gouverneur de Géorgie Geoff Duncan a été interrogé lundi sur « Morning Joe » de MSNBC s’il craignait que la pression exercée sur les entreprises des deux côtés de l’allée ne soit néfaste pour les affaires en Géorgie.

« Je pense que c’est aux entreprises et aux entreprises de prendre les meilleures décisions possibles pour leurs clients et pour leurs actionnaires. Et en fin de compte, ce sont eux qui vont les tenir responsables. S’ils prennent de bonnes décisions, je pense que leurs actionnaires et leurs clients répondront bien », a déclaré Duncan.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.