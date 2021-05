Les législateurs de Floride protègent les pièces des engins spatiaux des trouveurs et des gardiens

En route vers un splashdown avec quatre astronautes, Crew Dragon « Resilience » de SpaceX a perdu certaines de ses parties.

Des panneaux extérieurs ont été délibérément largués pour exposer et déployer les parachutes qui ont abaissé la capsule jusqu’à un atterrissage en toute sécurité dans le golfe du Mexique, au large de Panama City, en Floride, dimanche 2 mai. Les portes et les chutes de drogue couvertes par l’un d’entre eux sont tombées dans l’eau séparément du Dragon pendant que SpaceX se concentrait sur récupérer le vaisseau spatial et son équipage .

Malgré l’apparence possible, les panneaux ont été jetés, ils restent la propriété de SpaceX, comme l’a affirmé la législature de Floride. Une facture inscrite le 26 avril non seulement attribue des pénalités pour la conservation de toutes les pièces de vaisseau spatial trouvées , mais exige que toutes les découvertes soient signalées aux autorités locales.

«La récupération des débris de vols spatiaux est un problème de plus en plus courant en Floride. Le retour de ces matériaux est nécessaire pour évaluer la sécurité et les performances des véhicules», a déclaré le représentant de l’État Tyler Sirois, auteur de la législation sur la «récupération des actifs des vols spatiaux».

En rapport: Des débris de fusée SpaceX tombent sur une ferme dans le centre de Washington

Le projet de loi confirme que les sociétés commerciales de vols spatiaux telles que SpaceX, ainsi que d’autres entités impliquées dans le lancement de fusées et d’engins spatiaux, conservent la propriété de leur matériel, même après la fin de la mission. Il exige que quiconque trouve des pièces d’engins spatiaux «raisonnablement identifiables» les signale aux autorités locales chargées de l’application de la loi et que les autorités fassent alors un «effort raisonnable» pour informer le propriétaire du matériel.

La législation permet également à l’entreprise (ou à une autre entité) d’entrer dans une propriété privée si nécessaire pour récupérer les pièces.

Quiconque ne rendrait pas les pièces trouvées pourrait être inculpé de «détournement d’un élément de vol spatial», un délit de premier degré, passible d’un an de prison ou d’une amende de 1 000 dollars. Les contrevenants pourraient également être condamnés à payer une restitution au propriétaire si le matériel est endommagé ou ne peut pas être récupéré.

Le projet de loi, qui avait le soutien de SpaceX, attend maintenant la signature du gouverneur. Une fois promulguée, la loi entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

La couverture de parachute du Demo-2 Crew Dragon de SpaceX a été récupérée par un bateau de pêche dans le golfe du Mexique. (Crédit d’image: Steve Jurvetson / Flickr (CC BY 2.0))

« Alors que la Floride continue de dominer le pays dans le domaine de l’aérospatiale commerciale, nos lois doivent évoluer avec les demandes croissantes et uniques de cette industrie », a déclaré Sirois.

La Floride est le premier État à adopter une législation protégeant les débris d’engins spatiaux. Auparavant, la récupération de pièces d’engins spatiaux relevait des termes d’un traité international ou de lois fédérales traitant du vol de biens gouvernementaux, ces dernières s’appliquant si le véhicule appartenait à la NASA ou à l’armée.

Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, ou << Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes >>, est entré en vigueur en 1967. Parmi ses dispositions figurent les parties au traité: qui comprend les États-Unis – conserve la propriété de ses véhicules spatiaux « et de leurs éléments constitutifs », quel que soit l’endroit où ils se trouvent (« dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste ou par leur retour sur Terre »).

Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique a conduit dans le passé au retour du matériel de vol spatial, y compris des carénages de fusées commerciales, après qu’ils aient été retrouvés échoués sur ou à proximité des côtes nationales et étrangères.

La tête haute! Des débris de fusées chinoises se sont écrasés sur Terre après un récent lancement

Deux parachutes de drogue et un panneau de couverture d’un test d’abandon SpaceX ont été trouvés par des pêcheurs de Floride. (Crédit d’image: Sea Lover Fishing / YouTube)

SpaceX a fait pression pour l’adoption de la loi «Spaceflight Assets» de Floride après au moins deux incidents où des pièces de Dragon ont été trouvées en possession de résidents de l’État. En janvier 2020, un groupe de pêcheurs au large de Daytona Beach est tombé sur deux chutes de drogue et leur écoutille associée à partir d’une capsule SpaceX qui a été utilisée pour un test d’interruption en vol. Huit mois plus tard, un autre bateau de pêche dans le golfe du Mexique a récupéré un panneau du premier Crew Dragon à renvoyer des astronautes depuis la Station spatiale internationale en août 2020.

Dans au moins un de ces cas, un panel s’est retrouvé dans le collection de souvenirs de l’espace privé appartenant à un investisseur SpaceX.

le Projet de loi «Récupération des actifs des vols spatiaux» s’applique à bien plus que SpaceX ou ses panneaux et parachutes. La législation concerne toutes les «capsules, lanceurs, parachutes et autres aides à l’atterrissage avec équipage et sans équipage, ainsi que tout équipement auxiliaire attaché au lanceur lors du lancement, de l’orbite ou de la rentrée». Les résidents de Floride qui localisent les pièces sont priés de «rapporter la description et l’emplacement de l’élément de vol spatial à un organisme d’application de la loi ayant juridiction sur l’emplacement».