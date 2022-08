Les légendes de la saison 14 ont les mauvais pouvoirs en raison d’un nouveau bug d’Apex Legends

Même si Légendes Apex a reçu des éloges de la presse du jeu depuis sa sortie, le jeu a été l’hôte d’une grande variété de bugs inhabituels et parfois absurdes.

Étant donné qu’il s’agit d’un jeu très compliqué qui reçoit fréquemment des mises à jour de contenu importantes, ce n’est évidemment ni particulièrement choquant ni surprenant, mais on pourrait supposer que sa base de joueurs aurait tout vu d’ici là.

Ce n’était pas la situation, cependant, car Apex Legends vient peut-être d’avoir son problème le plus bizarre et le plus scandaleux à ce jour, et on ne sait toujours pas ce qui pourrait être à blâmer.

En particulier, il semble que le jeu combine et mélange de nombreuses légendes. Le joueur peut sélectionner un personnage, seulement pour le faire émerger dans le jeu avec les compétences de protagonistes complètement différents.

Bien que le contenu téléchargeable de la saison 14 pour Apex Legends ait fait sensation dans le jeu, ce correctif spécifique semble également avoir provoqué le problème étrange que les utilisateurs ont en fait commencé à mentionner.

Par exemple, si le joueur sélectionne Wattson, les compétences, les mouvements et les lignes vocales d’Octane seront mélangés avec son modèle d’avatar, déroutant tout le monde. De plus, il ne semble pas y avoir de limite à la qualité de cette combinaison et de cette correspondance. Le problème est entièrement aléatoire, mais les compétences données aux joueurs le sont également.

Il y a donc un risque non négligeable qu’un joueur reçoive d’autres compétences de Legend à la place des portails d’Ash, qu’il avait l’intention d’utiliser pour gagner Apex Legends.

Aussi drôle que cela puisse paraître au premier abord, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un problème sérieux. Les individus n’ont normalement aucun moyen de savoir quel niveau d’expérience ils obtiennent lorsqu’ils se chargent dans un match, car il s’agit d’un problème très courant.

Malgré à quel point cela peut sembler absurde, on peut affirmer que la nouvelle capacité à changer de pépin constitue une plus grande menace que le problème de piratage Apex Legends en cours.

Les développeurs de Respawn Entertainment n’ont pas encore répondu au problème, mais étant donné à quel point cela pourrait devenir perturbateur et perplexe pour le joueur contrôlant le protagoniste glitch et pour ceux qui pourraient se retrouver face à un Gibraltar téléporté, la probabilité qu’il soit prioritaire est relativement élevée. .