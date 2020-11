Les leçons de vie de SHINee que nous avons absolument besoin d’entendre maintenant

En tant que personnalité publique, que ce soit une idole de la K-Pop ou un acteur, la façon dont ils se présentent au public peut devenir une énorme influence pour de nombreuses personnes. SHINee est connu pour être un groupe d’idols qui a influencé les gens et les fans au fil des ans grâce à leur expérience de croissance dans l’industrie de la K-Pop.

Jetons un coup d’œil à quelques sages paroles des garçons!

Onew

Quand il y a trop de choses qui me traversent l’esprit, j’essaie de trouver un passe-temps ou quelque chose sur lequel je peux me concentrer pour me distraire. Je pense qu’il est plus important de s’amuser que de travailler dur. Si j’aime le travail que je fais, les autres l’aimeront aussi. Cela peut être difficile pour le moment, mais cela deviendra plus facile. Il y aura un jour où vous vous remémorerez cette phase de votre vie. Tout fonctionnera et fonctionne déjà. ⁠— Onew

Je me dirais de chercher ce qui vous rend heureux et de mettre vos efforts dans ces choses. Ne faites pas simplement ce qui est juste devant vous, mais trouvez ce qui vous apporte un certain degré de bonheur et travaillez là-dessus. Pour moi, je ne suis pas le genre de personne qui pense à ce que je dois faire et tracer mes voies en conséquence. Selon une situation donnée à un moment précis, je prendrais la meilleure décision parmi les options qui s’offraient à moi à l’époque. Mais avoir un objectif en tête, trouver au moins une chose qui me rendra heureux et le faire, je pense que c’est bien. ⁠— Onew

Interrogé sur les moments embarrassants du passé, Onew a déclaré qu’il n’en avait pas.

À mon avis, nos comportements du passé étaient appropriés pour cet âge et cette période de notre vie. ⁠— Onew

Minho

Minho est connu pour sa personnalité positive et transforme toute mauvaise situation en une expérience d’apprentissage.

Mon vol était censé être à 15h30 mais je l’ai manqué. Cette situation est très amusante pour moi. Puisqu’il n’y a vraiment rien que je puisse faire à ce sujet, je ne vois pas l’utilité de stresser. De plus, cela ralentit le temps. J’aime être optimiste. ⁠— Minho

J’ai l’impression qu’il vaut mieux faire ses débuts quand on est jeune et innocent parce qu’il y a tellement de bons souvenirs de l’époque. Bien qu’il puisse y avoir des moments qui me font grincer des dents si je regarde en arrière maintenant, mais mon moi passé fait toujours partie de moi. Cette version de moi m’a fait devenir ce que je suis aujourd’hui. De plus, il y a des gens qui ont aimé la jeune version de moi et sont devenus mon fan. Au début, je pensais que mon passé était un peu embarrassant, mais maintenant, j’aime me vanter de mon passé. Je me sens tellement chanceux d’avoir mon jeune moi enregistré à travers de nombreuses photos et vidéos. ⁠— Minho

Jonghyun

Même avec son emploi du temps chargé, il était connu pour lire environ 2 à 3 livres par mois.

J’essaye de lire beaucoup de livres normalement. J’ai beaucoup de temps consacré au transport, j’essaie donc d’utiliser ce temps efficacement en lisant. ⁠— Jonghyun

Il a également souligné l’importance de la famille et de rester connecté même lorsque vous êtes occupé ou fatigué.

Bien que tout dans ma vie tourne autour de ma famille, il peut être difficile de les voir quand je suis occupé. J’essaie donc de compenser cela en les appelant plus fréquemment. Même si vous êtes physiquement épuisé, je pense qu’il est important de saluer votre famille avec le sourire. Beaucoup de gens rentraient chez eux pour se plaindre ou s’en prendre à leur mère sans raison. ⁠— Jonghyun

La chimie entre les membres s’équilibrait parfaitement car ils étaient tous compréhensifs et respectueux les uns des autres.

Tous nos membres sont très attentionnés les uns envers les autres. Nous comprenons tous et reconnaissons nos différentes personnalités. Quand nous travaillons sur un album, nous essayons tous de faire la moyenne de nos différences afin que nous n’ayons jamais de problèmes pour promouvoir ensemble. ⁠— Jonghyun

Taemin

Mon rêve actuel à 25 ans est d’être créatif dans ce que je fais. Il y a une image idéale qu’un chanteur peut avoir. Bien que cette image ne soit pas quelque chose que je puisse décrire clairement à quelqu’un, c’est une image que je connais et dont je veux être satisfait. ⁠— Taemin

Il fait savoir aux gens qu’il est toujours préférable de se préparer à l’avance, car nous ne savons jamais quand l’occasion se présente à notre porte.

J’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’injustice. Comment certaines personnes rencontrent heureusement leurs chances à un moment parfait de leur vie, tandis que d’autres qui sont également préparées et prêtes pour cette chance n’en ont jamais l’occasion? Cependant, je pense que la première étape consiste à être prêt à saisir cette chance quand elle se présentera, même si cette opportunité n’est pas devant vous. Vous devez être préparé à l’avance. ⁠— Taemin

Il conseille à la jeune génération de valoriser le temps qui lui est accordé au lieu de vouloir grandir rapidement.

Vieillir signifie simplement que le temps est passé. Les personnes plus âgées que vous peuvent avoir l’air plus cool parce qu’elles ont eu plus d’expériences, mais vous avez également le temps d’acquérir ces expériences. Vous devez valoriser le temps qui vous est accordé. ⁠— Taemin

Clé

Pour les personnes qui ont besoin de conseils mode, Key leur assure que tout le monde n’aime pas la mode et qu’elles ne devraient pas se limiter à ce que tout le monde fait.

Aux gens comme ça, je leur dis toujours qu’il n’est pas nécessaire que tout le monde aime la mode. Ne pas aimer la mode, c’est ce qu’ils sont, donc ils n’ont pas besoin d’essayer de changer cette partie d’eux. Donc je ne veux pas donner de stress en leur imposant un certain style. ⁠— Clé

Key met l’accent sur l’importance de l’auto-amélioration afin de prouver votre talent par l’action plutôt que par la bouche.

J’ai l’impression que les célébrités ont de nombreuses façons de prouver leurs compétences, par exemple par le biais d’émissions ou de médias sociaux. Ces talents pourraient être le chant, la danse, la mode, etc. Mais devenir quelqu’un qui peut vraiment participer à la direction et à l’avancement de ce domaine, il ne suffira pas de dire aux gens que je sais cela ne suffira pas à les convaincre. Je dois leur montrer des preuves, donc je veux étudier officiellement pour perfectionner mes compétences et mes capacités. ⁠— Clé

Jetez un œil à encore plus de leçons de vie par SHINee ci-dessous!