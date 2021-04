Les lauréats du prix Nobel soulignent le «  besoin existentiel  » d’agir et de protéger l’humanité contre les risques futurs

Cyberskin TwerkingButt Deluxe Masturbateur - LAURÉAT DE PRIX

Maintenant, vous pouvez combiner tous vos fantasmes les plus torrides en un seul produit avec le masturbateur Twerking Butt Deluxe Dark pour une expérience masturbatoire fantastique à couper le souffle. Le masturbateur prend la forme d'un joli derrière dodu et possède à la fois un vagin et un anus pour votre plus grand plaisir. Il peut être chauffé à env. 37 degrés pour une sensation plus réaliste tandis que vous pouvez facilement contrôler ses mouvements de massage et de vibration grâce à la télécommande incluse. La fonction de massage est disponible en six réglages différents tandis que la fonction de twerk est pratiquement infinie. Et comme si cela ne suffisait pas : si la vue d'un arrière-train tremblant vous rend fou, vous pouvez connecter votre smartphone au casque inclus, sélectionner votre piste préférée et régler les fesses pour qu'elles twerkent tout en profitant de ses mouvements sensuels. Le casque comprend des lunettes de réalité virtuelle. Ainsi, pendant que vous écoutez votre morceau préféré - ou l'une des trois vidéos préchargées - vous pouvez profiter d'une expérience (presque) réelle d'être avec une (ou plusieurs) femmes en même temps tout en utilisant le twerker. Le masturbateur Twerking Butt Deluxe est en cyberskin agréable et doux et son poids est d’environ 9 kg. Livré avec une pompe à eau pour un nettoyage efficace et un chiffon pour polir le casque. Comprend également une pochette de rangement pratique et un chargeur pour que vous puissiez être sûr qu'elle est toujours prête quand vous l'êtes.