Les lauréats des BAFTA Awards 2021 annoncés, la réalisatrice Chloe Zhao marque gros avec Nomadland

Le prix du film Bafta 2021 est enfin arrivé. Tout comme le reste du monde du divertissement, l’événement a été contraint d’être repoussé de plusieurs mois en raison des circonstances mondiales en cours, mais maintenant, les résultats sont là, la réalisatrice Chloé Zhao gagnant gros pour son drame méditatif, Nomadland. L’événement, qui a eu lieu au Royal Albert Hall avec des nominés présents virtuellement, s’est déroulé sur deux jours et a vu plusieurs noms de haut niveau prendre des fonctions de présentation, notamment James McAvoy, David Oyelowo, Chiwetel Ejiofor, Pedro Pascal, Richard E Grant, Cynthia Erivo et Hugh Grant.

Nomadland, qui raconte l’histoire d’une femme qui, après avoir tout perdu dans la Grande Récession, se lance dans un voyage à travers l’Ouest américain, vivant en tant que nomade des temps modernes dans une camionnette, a reçu à la fois le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice principale pour la star Frances McDormand. Notamment, Chloé Zhao n’est que la deuxième femme à remporter le prix du meilleur réalisateur en 53 ans d’histoire de la catégorie. Les goûts de Shannon Murphy (Babyteeth), Sarah Gavron (Rochers) et Jasmila Zbanic (Quo Vadis, Aida?) ont également été nominés pour le prix.

Sir Anthony Hopkins a remporté le prix du meilleur acteur pour Le père, remportant le prix quelque 27 ans après sa dernière victoire compétitive à la Bafta. Hopkins joue le rôle du père titulaire, qui refuse toute assistance de sa fille à mesure qu’il vieillit, et essaie de donner un sens à ses circonstances changeantes, doutant de ses proches, de son propre esprit et même du tissu de sa réalité. Le joueur de 83 ans a révélé qu’il ne regardait pas réellement la cérémonie de dimanche et n’a découvert qu’il avait gagné que lorsqu’il a entendu des acclamations venant de la pièce voisine. «J’étais assis ici en train de peindre, et j’ai entendu cette acclamation se répandre à côté», a déclaré Hopkins après la cérémonie. « J’ai pensé, qu’est-ce qui s’est passé? Je pensais qu’ils regardaient un match de football. Et ils sont venus et ont dit que j’avais gagné. »

Daniel Kaluuya est reparti avec le prix du meilleur second rôle pour son interprétation du véritable révolutionnaire Fred Hampton dans le drame biographique de la réalisatrice Shaka King Judas et le Messie noir, avec Yuh-Jung Youn remportant le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son travail acclamé par la critique dans Minari. Youn a été honoré de recevoir la paroisse, surtout compte tenu de l’attitude «snob» des Britanniques; «Chaque prix est significatif, mais celui-ci est particulièrement reconnu par les Britanniques, connus comme des gens très snob, et ils m’ont approuvé comme un bon acteur, donc je suis très, très privilégiée», a-t-elle déclaré.

Jeune femme prometteuse, qui raconte l’histoire d’une jeune femme, interprétée par Carey Mulligan, traumatisée par un événement tragique de son passé, qui cherche à se venger de ceux qui ont croisé son chemin a reçu le Bafta pour le film britannique exceptionnel, et a battu les goûts de Le mauritanien, La fouille, et Le père. Jeune femme prometteuse a été exceptionnellement bien cette saison de récompenses, avec l’écrivain et réalisateur Emerald Fennell repartant également avec le Bafta du meilleur scénario original. Fennell a décrit l’année dernière avoir critiqué la diversité de la liste restreinte des nominés à la Bafta.L’événement de cette année présentait une liste de talents beaucoup plus diversifiée, plusieurs des prétendants par intérim venant de milieux minoritaires.

Vous pouvez voir la liste complète des nominés et des gagnants ci-dessous:

Meilleur film

Le père

Le mauritanien

Nomadland

Jeune femme prometteuse

Le procès du Chicago 7

Meilleure actrice principale

Bukky Bakray, Rochers

Radha Blank, La version de 40 ans

Vanessa Kirby, Morceaux d’une femme

Frances McDormand, Nomadland

Wunmi Mosaku, Sa maison

Alfre Woodard, Clémence

Meilleur acteur principal

Riz Ahmed, Son du métal

Chadwick Boseman, Fond noir de Ma Rainey

Adarsh ​​Gourav, Le tigre blanc

Anthony Hopkins, Le père

Mads Mikkelsen, Un autre tour

Tahar Rahim, Le mauritanien

La meilleure actrice dans un second rôle

Niamh Algar, Calme avec les chevaux

Kosar Ali, Rochers

Maria Bakalova, Film suivant Borat

Dominique Fishback, Judas et le Messie noir

Ashley Madekwe, Lignes de comté

Yuh-Jung Youn, Minari

Meilleur acteur dans un second rôle

Daniel Kaluuya, Judas et le Messie noir

Barry Keoghan, Calme avec les chevaux

Alan Kim, Minari

Leslie Odom Jr, Une nuit à Miami …

Clarke Peters, Da 5 sangs

Paul Raci, Son du métal

Film britannique exceptionnel

Calme avec les chevaux

La fouille

Le père

Sa maison

Limbo

Le mauritanien

Mogul Mowgli

Jeune femme prometteuse

Rochers

Saint Maud

Début exceptionnel d’un écrivain, réalisateur ou producteur britannique

Sa maison

Limbo

Moffie

Rochers

Saint Maud

Meilleur film pas en anglais

Un autre tour

Chers camarades!

Les misérables

Minari

Quo Vadis, Aida?

Meilleur documentaire

Collectif

David Attenborough: une vie sur notre planète

Le dissident

Mon professeur de poulpe

Le dilemme social

Meilleur film d’animation

En avant

Âme

Marcheurs de loups

Meilleur réalisateur

Thomas Vinterberg, Un autre tour

Shannon Murphy, Babyteeth

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Jasmila Zbanic, Quo Vadis, Aida?

Sarah Gavron, Rochers

Meilleur scénario original

Un autre tour

Mank

Jeune femme prometteuse

Rochers

Le procès du Chicago 7

Meilleur scénario adapté

La fouille

Le père

Le mauritanien

Nomadland

Le tigre blanc

Meilleure musique originale

Mank

Minari

Nouvelles du monde

Jeune femme prometteuse

Âme

Meilleur casting

Calme avec les chevaux

Judas et le Messie noir

Minari

Jeune femme prometteuse

Rochers

Meilleure photographie

Judas et le Messie noir

Mank

Le mauritanien

Nouvelles du monde

Nomadland

Meilleur montage

Le père

Nomadland

Jeune femme prometteuse

Son du métal

Le procès du Chicago 7

Meilleur design de production

La fouille

Le père

Mank

Nouvelles du monde

Rebecca

Meilleure conception de costumes

Ammonite

La fouille

Emma

Fond noir de Ma Rainey

Mank

Meilleur maquillage et coiffure

La fouille

Hillbilly Elegy

Fond noir de Ma Rainey

Mank

Pinocchio

Meilleur son

Levrette

Nouvelles du monde

Nomadland

Âme

Son du métal

Meilleurs effets visuels spéciaux

Levrette

Le ciel de minuit

Mulan

Le seul et unique Ivan

Principe

Meilleur court métrage d’animation britannique

Le feu la prochaine fois

Le hibou et le chatte

La chanson d’un garçon perdu

Meilleur court métrage britannique

Cil

Lézard

Coup de chance

Mlle Curvy

Le présent

Prix ​​EE Rising Star (voté par le public)

Bukky Bakray

Conrad Khan

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Sope Dirisu

Cela nous vient grâce à Bafta.

