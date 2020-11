Les Lakers sont en conflit sur l’opportunité de prolonger l’accord de Kyle Kuzma: rapport

Les Lakers seraient divisés sur l’opportunité de prolonger le contrat de Kyle Kuzma.

Les Lakers de Los Angeles seraient en conflit sur la prolongation du contrat de Kyle Kuzma, qui approche de la fin de son contrat de recrue. Sam Greenwood / Getty Images « De plus, à Los Angeles, il n’y a pas de consensus parmi les décideurs sur la signature de Kyle Kuzma pour une prolongation de contrat, confirment les sources du SNY (comme le rapporte pour la première fois The Ringer) », a rapporté cette semaine Ian Begley de SNY. « Je ne vois pas Los Angeles envisager sérieusement un échange de Kuzma pendant l’intersaison, mais c’est quelque chose qui vaut la peine d’être surveillé si vous êtes un fan des Knick. Les Knicks ont poursuivi Kuzma dans des négociations commerciales à l’échéance commerciale de 2020. » Brian Windhorst, d’ESPN, dit que Kuzma s’attend à un «accord important». «Je veux dire, je vais être payé de toute façon, donc je m’en fiche», a déclaré Kuzma aux journalistes en juillet. «Ça va arriver un jour. Alors je n’y pense pas. Kuzma a été échangé aux Lakers immédiatement après avoir été sélectionné 27e au total lors du repêchage de la NBA 2017 par les Nets. Vendredi, Kuzma a fait la une des journaux hors du tribunal pour avoir critiqué la décision potentielle de fermer le pays pour lutter contre le coronavirus: « Êtes-vous cool les gars avec le pays qui ferme pendant 2 à 4 semaines? » il a demandé à ses disciples. « Les Américains ne peuvent pas vivre dans une bulle. Nous avons été très chanceux. Et franchement, c’est le seul que nous pouvions » contrôler « une propagation. Je ne vois pas d’autre moyen. Et voilà. » [Via]