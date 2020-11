Les Lakers échangent JaVale McGee et concluent un accord avec Marc Gasol: rapport

Les Lakers auraient convenu d’un contrat avec Marc Gasol.

Le centre d’agents libres Marc Gasol aurait accepté un contrat avec les Lakers de Los Angeles, qui ont échangé JaVale McGee aux Cleveland Cavaliers afin de libérer de l’espace pour le centre des vétérans. Takashi Aoyama / « Marc Gasol se dirige vers Los Angeles sur un accord avec les Lakers, où sa préférence a été et où son frère Pau est une icône », a rapporté dimanche Shams Charania de The Athletic sur Twitter. Gasol est le frère cadet de Pau, qui a joué sur les Lakers de 2008 à 2014, jouant un rôle crucial dans les championnats consécutifs de l’équipe en 2009 et 2010. Les Lakers ont été occupés cette intersaison, signant apparemment Montrezl Harrell et négociant pour Dennis Schröder en plus d’ajouter Gasol. Gasol, 3 fois All-Star de la NBA, a connu des difficultés pendant les séries éliminatoires en 2020, ne tirant que 18,5% sur trois. Serge Ibaka a fini par prendre une grande partie du temps de jeu de Gasol. «C’était difficile pour lui», a déclaré l’entraîneur des Raptors Nick Nurse. « Il fonctionne beaucoup mieux avec la facilité avec laquelle sa famille est présente et la connaissance qu’elle va bien. Il n’avait pas ce confort et ils étaient loin. » En remplacement de Gasol, les Raptors de Toronto auraient signé Aron Baynes pour un contrat de 14,3 millions de dollars sur deux ans. [Via]