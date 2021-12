Les Kunts répondent à LadBaby alors que la bataille pour le numéro un de Noël s’intensifie

D’accord, il y a pas mal de choses à déballer ici – alors commençons avec LadBaby, qui s’est associé à Elton John et Ed Sheeran, pour tenter de s’emparer d’un quatrième numéro de Noël record sur le rebond avec Sausage Rolls for Everyone.

La chanson, qui est sortie au profit de la banque alimentaire caritative The Trussell Trust, est actuellement pressée de prendre la première place convoitée.

Cependant, les Kunts espèrent également s’emparer d’un numéro un pour Noël avec leur chanson » Boris Johnson Is STILL AF *** ing C ** t « , qui était au numéro cinq dans la mise à jour des charts britanniques en milieu de semaine.

Plus tôt cette semaine, le chanteur de LadBaby, Mark Hoyle, a déclaré à Official Charts qu’il espérait que les gens « choisiraient la positivité » ce Noël.

Il a déclaré: « Certainement – ​​il faut un certain type de personne pour télécharger une chanson avec cela dans le titre, mais on ne sait jamais.

« Il y a certainement un élément selon lequel les gens ne sont pas satisfaits de ce gouvernement, mais notre chanson est pour la charité – je ne pense pas que la leur le soit – et la nôtre essaie de collecter plus d’argent que jamais pour les banques alimentaires. C’est quelque chose d’encore plus important compte tenu de tout ce qui se passe.

Les Kunts ont depuis répondu aux commentaires de Hoyle tout en confirmant que le groupe a fait » d’importants dons à MIND et Cardiac Risk in the Young » après le succès de leur dernière tentative pour obtenir le numéro un de Noël – Boris Johnson est un F *** ing C * *t.

La déclaration, partagée avec The Independent, a déclaré: « En ce qui concerne les commentaires de Mark Hoyle selon lesquels » il faut un certain type de personne pour télécharger une chanson avec cela dans le titre « , je suis entièrement d’accord avec lui.

Crédits : Instagram/@kuntandthegang

« Il faut le genre de personne qui est prête à regarder au-delà de la diarrhée tiède qui est pompée dans la conscience des gens via la télévision grand public, la radio et les journaux à sensation.

« Le genre de personne qui est préparée défend ce en quoi elle croit et dénonce le gouvernement pour ses mensonges, ses dissimulations et sa corruption. Le genre de personne qui peut voir que c’est la politique d’égoïsme, de misère et de privation des conservateurs qui a poussé ce pays à avoir besoin de banques alimentaires en premier lieu.