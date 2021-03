Les Klumps sont presque de retour dans Coming 2 America

Une suite faite des décennies après le premier film est souvent une source d’inquiétude, et Coming 2 America n’est pas différent, surtout compte tenu du tour de montagnes russes que la carrière d’Eddie Murphy a été au cours des dernières années. Eh bien, dans un croisement bizarre, ces inquiétudes auraient été réalisées pour beaucoup, Murphy révélant que le très attendu Venant en Amérique la suite comportait presque un caméo de Le professeur noisette famille, les Klumps.

«Il y avait une scène dans ce Coming 2 America que nous venons de faire. Il y avait une scène où les Klumps, vous vous souvenez de la scène de la circoncision? À l’origine, les Klumps sont apparus en quelque sorte dans cette scène. À long terme, c’était trop dur à gauche , et cela aurait été trop cher à faire. Alors oui, ils étaient dans ce truc. «

En fin de compte, après une période de réflexion et sans doute un e-mail en colère du service de la comptabilité, la décision de faire habiller Murphy en tant que The Klumps pour une apparition dans Coming 2 America a été mis au rebut. L’acteur a joué pour la première fois les cinq membres de la famille Klump en 1996 Le professeur noisette, qui suit Eddie Murphy en tant que professeur d’université intelligent et généreux, Sherman Klump, qui tente de perdre du poids en utilisant la médecine expérimentale de sa propre conception. Bien que la potion fonctionne, elle le transforme également en un alter ego diabolique, Buddy Love, également joué par Murphy.

Les Klumps ont été promus aux rôles titulaires dans la suite de 2000 Professeur Nutty II: Les Klumps, qui a vu Murphy jouer huit rôles au total, dont le professeur Sherman Klump, Buddy Love, Papa Cletus Klump, Young Papa Cletus Klump, Ernie Klump Sr., Mama Anna Klump et Grandma Ida Jenson. Malheureusement, malgré ses efforts, le film a été malmené par la plupart des critiques qui ont décrit le suivi comme « odieux », « lowbrow », « ballonné » et « pas drôle ».

En parlant de suites, Coming 2 America vient plus de trente ans après l’original, ramène Eddie Murphy dans le rôle d’Akeem Joffer, ancien prince, maintenant roi de Zamunda, aux côtés d’Arsenio Hall en tant que meilleur ami Semmi. Reprenant les événements du premier film, la suite tant attendue trouve l’ancien prince et roi nouvellement couronné, Akeem Joffer, découvrant qu’il a un fils qu’il n’a jamais connu en Amérique. Honorant le souhait mourant de son père royal de préparer ce fils en tant que prince héritier, Akeem et Semmi sont repartis pour l’Amérique.

Murphy a déjà discuté de l’importance de l’original de 1988, l’acteur craignant de ternir l’héritage. « La seule chose que je ne voulais pas faire était une mauvaise suite d’un film dans lequel beaucoup de gens ont beaucoup investi. Beaucoup de gens ont grandi en regardant Coming to America », a-t-il déclaré. « C’est spécial pour eux. Donc, tu ne veux pas entacher ça. » Un camée des Klumps aurait-il pu faire exactement cela? Peut-être. Ou est-ce peut-être quelque chose que les fans d’Eddie Murphy auraient aimé voir ajouté à la suite à venir? Qui sait.

Coming 2 America trouve Eddie Murphy en train de retrouver Dolemite est mon nom le réalisateur Craig Brewer, qui travaille à partir d’un scénario écrit par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield. Amazon Studios sortira en exclusivité Coming 2 America dans le monde entier sur Prime Video le 5 mars 2021. Cela nous vient grâce à la chaîne YouTube Jake’s Takes.

