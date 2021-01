Les kits de repas Mother Box offriront aux fans de la Justice League l’expérience ultime de Snyder Cut

Un kit repas pour Zack Snyder’s Ligue de justice vient d’être annoncé. Le kit de 130 € est un partenariat entre Warner Bros. Consumer Products et Wonderland Restaurants. Wonderland at Home proposera le kit repas Mother Box pour une livraison à partir de mars, lorsque le film sortira enfin sur HBO Max. Il a été annoncé plus tôt ce matin que les fans pourront diffuser le Snyder Cut dans toute sa splendeur à partir du 18 mars.

Pour les fans inconditionnels de DC à la recherche d’une expérience plus immersive, Wonderland Restaurants propose un Ligue de justice– un repas à thème. Il est salué comme « une expérience culinaire immersive et à domicile unique en son genre » pour les clients aux États-Unis et au Royaume-Uni. Wonderland Restaurants est un studio de création et d’innovation autoproclamé pour l’industrie agroalimentaire. », et ils ont travaillé dur pour s’assurer que les fans apprécieront les boîtes mères.

Les boîtes mères coûtent 130 € pour un kit pour deux ou 260 € pour quatre. Les frais d’expédition et les taxes ne sont pas inclus dans ce prix de base. Cependant, les boîtes mères offriront une grande variété de Ligue de justice– nourriture à thème. Il y a l’Ocean Trench, qui est une morue islandaise et des frites avec une sauce « trench ». Ensuite, le Big Belly Burger, un célèbre hamburger de restauration rapide de l’univers DC, servi avec des condiments.

La résurrection est un peu mystérieuse avec une description à révéler plus tard. La même chose peut être dite à propos de l’ancien feu de Themysciran, ainsi que des collations et des extras, qui seront également révélés plus tard. Pour les fans de DC qui ont l’âge légal pour boire, il y a la Koul Brau Beer, qui sont deux bières tout droit sorties de l’univers DC exclusivement brassées pour Wonderland At Home. Enfin, il y a le Jitters Coffee, un café infusé froid en canette, servi en un éclair. Des plats végétariens sont également au menu.

En plus des articles mentionnés ci-dessus, Wonderland Restaurants tease également «des« extras »sensoriels de réalité augmentée surprenants» et dit que les fans devraient «s’attendre à des jeux interactifs et à un contenu exclusif pour profiter en ligne». Dans l’ensemble, Warner Bros. met tout en œuvre avec sa promotion de Justice League de Zack Snyder. Le réalisateur avait précédemment révélé qu’une bande-annonce intégrale était en route, mais n’a pas fourni de chronologie.

En plus le Ligue de justice Mother Boxes, Wonderland Restaurants travaille également actuellement sur Park Row, un prochain restaurant haut de gamme sur le thème de DC Comics à Londres. Le restaurant a été initialement annoncé début 2020 et vise à offrir aux fans de DC Comics une expérience culinaire immersive et haut de gamme. Avec des gens toujours coincés à la maison, il sera intéressant de voir combien de fans sauter sur les boîtes mères pour améliorer leur Ligue de justice visionner des expériences lorsque le mois de mars arrive. Vous pouvez vous rendre sur le site Web Wonderland at Home pour configurer vos commandes avancées à temps pour la première de HBO Max le 18 mars.

Sujets: Justice League, Snyder Cut