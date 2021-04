Les Killers ont établi un nouveau record avec leur emblématique «Mr. Côté lumineux « 

Le groupe de rock alternatif « The Killers » a parcouru un long chemin depuis 2004, date à laquelle ils ont sorti leur premier album « Hot Fuss », et bien qu’ils aient réussi à remporter divers succès à la radio qui leur ont permis de gagner une légion fidèle d’adeptes. , aucun n’a été aussi emblématique que leur premier single en tant que groupe.

« Monsieur. Brightside », une chanson sortie en 2003 juste un an avant la sortie de leur premier album, a réussi à atteindre un nouveau record, cette fois au Royaume-Uni. Il a été officiellement révélé que la chanson a dépassé 260 semaines non consécutives (près de cinq ans) dans le top 100 des charts de popularité.

Ce jeudi 1er avril, « The Official Charts Company » a officiellement confirmé que « M. Brightside ‘est resté l’équivalent de cinq ans (répartis en différentes périodes) dans les 100 premières positions du classement de la popularité de la musique britannique depuis la relance du morceau en 2004.

Au cours de leurs débuts, The Killers a réussi à positionner la chanson en haut de la liste pendant quatre semaines, bien que pendant des périodes sporadiques, elle ait réussi à entrer parmi les principales préférences du peuple, présentant un total de 281 millions de reproductions en streaming, étant la chanson la plus jouée parmi les titres sortis depuis 2010, avec un total de 65,2 millions au cours des 12 derniers mois.

Jusqu’à présent, le concurrent le plus proche de «Mr. Brightside »a été Snow Patrol et ses« Chasing Cars », qui a atteint 166 semaines non consécutives dans les charts de popularité, même si cela reste encore loin du record établi par le groupe de Las Vegas.

Actuellement, The Killers reste en 78ème position du Top 100 avec 3,52 reproductions en streaming. Le groupe a vu la nécessité de reporter la tournée prévue au Royaume-Uni et en Irlande, en programmant ses nouvelles dates pour 2022.