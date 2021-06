Les Killers ont commencé à enregistrer leur huitième album

Dave Keuning, guitariste du groupe de rock alternatif The Killers, a partagé quelques impressions sur ses retrouvailles avec les autres membres du groupe, révélant que lui et ses compagnons travaillaient déjà sur leur huitième album studio.

Keuning est l’un des membres fondateurs du groupe, qui a débuté dans la ville de Las Vegas en 2001. Après sa séparation du groupe en 2017 pour entamer une carrière solo, en sortant l’album « Prismism » en 2019, il vient de sortir la semaine dernière son nouveau matériel sous le titre « A Mild Case of Everything ».

En janvier dernier, Dave Keuning a été vu dans le studio d’enregistrement avec les autres membres de The Killers. Ainsi, lors d’une récente conversation avec NME, il a été interrogé sur le nouvel album concept de Brandon Flowers and company, qui devrait atteindre le public en août prochain. .

« Cela ressemble toujours à The Killers. Beaucoup de ces chansons étaient prêtes à être enregistrées et je me suis présenté pour jouer de la guitare », a commenté Keuning à propos de ce nouvel album. « En fait, j’ai proposé de nouvelles idées sur lesquelles nous avons travaillé ensemble et j’ai fait l’album donc c’était amusant. C’est diférent ».

Dave Keuning dit qu’il a longtemps voulu faire « un album concept » et pouvoir peaufiner un style musical spécifique. « Je suis quand même content d’être de retour sur le septième album et maintenant qu’il est terminé, je suis excité d’écrire et de voir où va le huitième », a-t-il commenté.

Je ne pense pas que nous sachions à quoi cela ressemblera. Il est encore très tôt, mais nous écrivons des idées pour cela et nous en avons déjà quelques-unes, donc nous partons du bon pied.

Bien qu’il n’ait pas contribué à « Imploding The Mirage », un album sorti par The Killers en 2020, Keuning dit qu’il a appris les principales chansons en préparation de la prochaine tournée du groupe, se sentant heureux de pouvoir à nouveau jouer avec eux. se sentir étrange en jouant ces nouveaux morceaux.