Les Kardashian sont-ils de bons pourboires ? Les serveurs du restaurant révèlent qui paie le mieux

Les Kardashian sont parmi les femmes les plus riches de la planète, mais en ce qui concerne leur générosité avec leurs millions et milliards, vous pourriez entendre des rapports mitigés.

Au fil des ans, nous avons eu un aperçu de la façon dont la célèbre famille traite les serveurs de restaurant et vous pourriez être surpris de savoir où ils se classent en matière de pourboires et de politesse générale.

Les Kardashian sont-ils de bons pourboires ?

Voici comment le personnel du restaurant les a évalués au fil des ans.

Kim Kardashian

En 2015, il a été rapporté que Kim avait donné un pourboire de 300 € sur un billet de 200 € alors qu’il dînait avec des amis Jonathan Cheban et Simon Huck.

Cependant, les fans sur un fil Reddit dédié aux Kardashian avaient d’autres détails à partager tout en discutant des affirmations publiées sur l’histoire Instagram de la blogueuse de célébrités Krista Horton qui a révélé des rumeurs sur la façon dont la famille Kardashian donne un pourboire à ses serveurs.

Horton avait demandé des « histoires de pourboires de célébrités » et avait permis à ses abonnés de raconter leurs histoires, s’il faut les croire, à propos d’un moment où ils ont servi une célébrité et combien ils ont donné comme pourboire.

« J’ai attendu Kim Kardashian et [Caitlyn]alors qu’il était encore Bruce, et pas de pourboire », a lu la réponse à l’histoire de Horton, en ajoutant un emoji pouce vers le bas pour exprimer leur dédain.

Les fans ont exprimé leur manque de surprise face à l’affirmation, en disant « Pas surpris pour Caitlyn si c’est vrai. Elle est définitivement du genre à dire « Je ne crois pas aux aumônes !! »

D’autres, cependant, ont défendu Kardashian avec des rumeurs et des histoires qui leur sont propres.

« Quelques de mes amis travaillaient dans l’un des hôtels où Kim et Kanye ont séjourné ici en Irlande pendant leur lune de miel », a révélé un commentateur, « les deux étaient des pourboires très généreux et ce n’est même pas notre culture ici. »

Kylie et Kris Jenner

« KYLIE JENNER!! Ce b ne donne rien de pourboire !!!!!!!” lire la prochaine rumeur discutée sur Reddit, tandis qu’une autre sur sa mère a déclaré: « Kris Jenner m’a donné un pourboire de 70% sur une facture et était un joyau. »

Cela correspond à une rumeur partagée sur TikTok en 2020 par un serveur qui affirmait que Kylie n’avait donné qu’un pourboire de 20 € sur un dîner de 500 €.

Avec ferveur, les fans ont sauté aux côtés de Kylie pour la défendre sur la base de rumeurs selon lesquelles ils avaient entendu dire le contraire, soulignant également que sa mère l’aurait mieux élevée que cela.

« Cela n’a aucun sens pour moi que Kylie ne donne pas de pourboire quand Kris le fait », a écrit un fan. « Kylie semble super généreuse. »

D’autres ont exprimé leur désaccord, y compris l’auteur du message, ajoutant plusieurs histoires de serveurs affirmant que Kylie était une benne très généreuse et était « super gentille » avec ses serveurs.

« Je pense que les gens veulent juste la jeter », a écrit quelqu’un d’autre.

Kylie est connue pour s’en prendre et traiter les gens qui l’aiment le plus mal, mais beaucoup de gens ne croient pas que cela révèle son vrai caractère.

Kendall Jenner

Kendall a fait face à de nombreuses réactions négatives au fil des ans pour avoir prétendument été impoli envers le personnel du restaurant.

À partir de 2014, Kendall a été accusée d’avoir payé une facture, puis d’avoir jeté de l’argent au visage d’un serveur lorsqu’elle a été poursuivie.

Plus tard, elle a nié avoir jamais jeté de l’argent, mais a admis avoir oublié de payer sa facture, insistant sur le fait qu’elle avait donné un pourboire de 7 € et payé la facture de 33 €.

En 2017, elle a été accusée de n’avoir laissé aucun pourboire sur une facture de dîner après qu’un serveur ait publié une photo d’un reçu vierge.

Kendall a riposté aux affirmations en disant qu’elle avait donné un pourboire en espèces.

Mais, en 2020, au milieu d’une tendance TikTok où les serveurs ont exposé leurs pires clients célèbres, Kendall a de nouveau été critiquée par le serveur qui a affirmé qu’elle était impolie envers le personnel.

Khloe kardashian

« Khloe Kardashian était le meilleur pourboire que j’aie jamais eu », a lu une autre rumeur sur Reddit. « Khloe Kardashian m’a donné un pourboire de 3000 € », a déclaré un autre.

La plupart des commentaires sur le fil ont corroboré l’histoire et ajouté les leurs, soutenant les affirmations selon lesquelles Khloe était le donateur le plus généreux de toute la famille Kardashian.

« Il y a quelques années, ma station de radio locale parlait de la fois où Khloe était invitée dans leur émission – ils ont dit par la suite qu’elle leur avait envoyé des colis de soins (je ne me souviens plus de quoi il s’agissait) pour les remercier de l’avoir sur le montrer », lire l’un des commentaires.

« Depuis lors, j’ai toujours cru que Khloe était la personne la plus compatissante et la plus généreuse. »

Tout le monde semblait d’accord pour dire que Khloe était la Kardashian la plus compatissante, ajoutant que les cadeaux étaient peut-être son langage amoureux.

Cela contraste légèrement avec un rapport de 2016 qui alléguait que les amis de Khloe devenaient frustrés par ses maigres pourboires. Mais les rumeurs sont des rumeurs.

Kourtney Kardashian

Bien que Kourtney n’ait pas été mentionnée sur Reddit, les rapports suggèrent qu’elle pourrait être avare avec son argent.

En 2014, Kourtney résidait dans les Hamptons pendant le tournage d’une série de télé-réalité dérivée de Kardashian lorsque des informations ont révélé qu’elle n’avait pas donné de pourboire sur un repas offert gratuitement.

Les habitants auraient été frustrés par la famille pour avoir pris le contrôle de la zone avec leurs caméras et le manque de respect pour le serveur a vraiment irrité la communauté.

Bien sûr, toutes ces choses doivent être prises avec un grain de sel étant donné qu’il n’y a aucun moyen de savoir si ces choses se sont produites ou non, mais c’est amusant de voir le discours que cela provoque en ligne.

