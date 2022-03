Les Kardashian : nouvelle série Hulu de la famille iconique

Alors que les Oscars étaient en pleine célébration du monde du cinéma, de nombreux fans ont été surpris par une nouvelle bande-annonce pour »les kardashiens » diffusé en pleine pause publicitaire. Le programme de la famille iconique et controversée reviendra avec une nouvelle saison sur la plateforme de streaming de Hulu le 14 avril de cette année. Dans l’aperçu, vous pouvez voir divers clips qui feront partie d’un nouveau départ du » showL’incroyable famille Kardashian », qui était auparavant diffusé sur la chaîne E!, et qui comptait au total 20 saisons. Bien que l’on ne sache pas quelle direction prendra la série, dans ce nouveau look, nous pouvons nous attendre aux mêmes problèmes familiaux pour lesquels la série originale était connue.

A commencer par la mère du Kardiashan, Chris Jenner commence à nous dire comment la vie de sa fille va commencer à changer, alors le spectacle promet de montrer en profondeur le couple romantique de la relation entre kourtney kardashian et le batteur de Blink-182, Travis Barker. Bien que Barker ait déjà été vu dans « Keeping Up With The Kardashians » dans la saison 13 en tant que voisin de la famille, la relation avec Kourtney n’a jamais été vue ouvertement à la télévision. La bande-annonce nous donne une idée de ce à quoi ressemblera la proposition légendaire de Barker à Kourtney, où nous pouvons les voir tous les deux sur une plage entourée de centaines de roses.

De la même manière, nous pourrons voir plus profondément l’expérience de Kylie Jenner avec sa grossesse avec son deuxième enfant. La deuxième maman a récemment donné naissance au bébé qu’elle et le père du garçon, Travis Scott, initialement nommé Wolf Webster. Depuis cette semaine, les parents n’ont pas révélé le nouveau nom de leur fils. Pendant, kim kardashian ramène des émotions dans la série lors d’un extrait où elle avoue que sa séparation d’avec l’ex-mari Kanye West, alias Ye, a été « vraiment difficile ».

Cela pourrait aussi vous intéresser: The Offer: La série de production The Godfather lance une nouvelle bande-annonce







Apparemment, ce ne sera pas le seul problème d’amour que nous verrons dans la série, car Khloe kardashian Elle sera aux prises avec des problèmes avec son ex-mari, Tristan Thompson, avec qui elle a un fils. Avec une infidélité qui s’est produite lorsque les caméras ne tournaient pas, il semble que ce sera un nouveau sujet à aborder dans la série, et nous verrons les deux traiter et interagir dans cette saison de la série.

Ne laissant personne de côté Kendall Jenner apparaît également dans le teaser. Elle et Kim sont en lice pour être sur la couverture de Vogue, quelque chose que Kim plaisante en disant qu’elle « tuerait » sa sœur pour l’obtenir.

Apparemment, l’émission » Las Kardashian » viendra remettre en contexte ce qui s’est passé au cours des 10 derniers mois de la famille, afin que les fans puissent rejoindre le drame, les moments de jeu et la dynamique familiale. La série arrivera exclusivement pour Hulu le 14 avril.