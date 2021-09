Les jumelles Olsen ont conçu la robe Emmys de sœur Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen portait une robe conçue par ses célèbres sœurs aux Primetime Emmy Awards dimanche soir. Lors de cet événement prestigieux, Olsen a été nominée pour la meilleure actrice principale dans une série limitée pour son rôle acclamé de Wanda Maximoff dans WandaVision. Le prix a finalement été décerné à Kate Winselt pour son rôle dans HBO Jument d’Easttown, mais c’était certainement encore une très grosse soirée pour Olsen.

Il s’avère que la robe portée par Elizabeth Olsen cette nuit-là était une conception personnalisée par Mary-Kate et Ashley Olsen — les sœurs aînées d’Elizabeth. Full house les fans sauront que Mary-Kate et Ashley sont d’anciennes enfants stars qui sont devenues des icônes de la culture pop sous le nom de « Olsen Twins » avant que les deux ne finissent par prendre leur retraite. Ils travaillent maintenant en tant que créateurs de mode à succès, et la styliste d’Elizabeth a révélé sur Instagram qu’ils avaient personnellement conçu la robe de leur sœur pour les Emmys. Comprenant trois emoji en forme de cœur, la styliste Elizabeth Stewart a écrit : « #SisterLove ».

Alors qu’Elizabeth Olsen était la favorite des fans avant la cérémonie, sa victoire pour l’Emmy n’était certainement pas une garantie. Elle était confrontée à une concurrence féroce, rivalisant avec Michaela Coel dans le rôle d’Arabella sur HBO. Je peux te détruire; Cynthia Erivo dans le rôle d’Aretha Franklin sur National Geographic Génie : Aretha; Anya Taylor-Joy dans le rôle de Beth Harmon sur Netflix Le Gambit de la Reine; et Kate Winslet dans le rôle de Mare Sheehan sur HBO Jument d’Easttown. Winslet a remporté la victoire.

Tout bien considéré, c’était agréable pour WandaVision d’avoir une présence aux Primetime Emmy Awards, même si la série est sortie les mains vides. Le spectacle était en lice pour huit nominations au total pour la soirée, qui comprenaient également une série limitée exceptionnelle, Paul Bettany pour l’acteur principal exceptionnel et Kathryn Hahn pour l’actrice de soutien exceptionnelle, et plus encore. Auparavant, la chanson « Agatha All Along » a remporté une victoire aux Creative Arts Emmy pour la musique et les paroles originales exceptionnelles.

Créé par Jac Schaeffer, WandaVision créé sur Disney + en janvier pour lancer la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel. La série met en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprenant leurs rôles respectifs de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, et Vision. Kathryn Hahn est également devenue une star de la série et le directeur de Marvel, Kevin Feige, a annoncé qu’elle reviendrait assez tôt dans le MCU.

Nous savons que nous verrons davantage Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda. Elle apparaîtra dans un rôle principal en tant que personnage dans la suite à venir Docteur Strange dans le multivers de la folie aux côtés de Benedict Cumberbatch. Olsen a précédemment révélé comment l’amour de Cumberbatch pour WandaVision l’a fait se sentir plus confiant quant à l’ouverture du multivers dans la suite du film à venir.

« [Benedict Cumberbatch] avait des choses vraiment positives à dire sur la façon dont [WandaVision] fini », a déclaré Olsen à Rolling Stone. « Ils le lui ont montré, je pense, avant que tout ne soit diffusé. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait dans Docteur étrange jusqu’à ce que nous retournions au tournage [the film]. C’était la première fois que j’entendais mon rôle. Et j’étais un peu nerveux de ne pas pouvoir changer certaines choses dans WandaVision afin de soutenir ce qui va se passer dans Docteur étrange. »

Elle a ajouté: « Pour tout acteur, ce manque de contrôle peut être difficile. Mais il a dit que c’est vraiment ce voyage parfait que vous la regardez traverser, afin d’être investi dans Docteur étrange, trop. Alors ça m’a fait du bien, parce que je me sens comme ça moi-même. Je pense que nous avons réussi à faire en sorte que cela ait beaucoup de sens. »

Vous pouvez assister à la performance nominée aux Emmy d’Olsen en tant que Wanda Maximoff dans WandaVision sur Disney+. Il est préférable de profiter de la série limitée pour ce qu’elle est, car rien n’indique qu’une deuxième saison sera réalisée. Les fans peuvent découvrir le retour d’Olsen au rôle sur grand écran lorsque Docteur Strange dans le multivers de la folie sort le 25 mars 2022.

Sujets : WandaVision, Emmy Awards