Les jumeaux Weasley révèlent ne pas savoir quel personnage chacun a joué

Les acteurs, James Oui Oliver Phelps qui a joué Fred Oui George Weasley sur les bandes de ‘Harry Potter’, ont révélé qu’ils ne savaient pas quel frère chacun jouait avant de commencer le tournage.

Les frères phelps sont parmi les rares à pouvoir dire qu’ils sont apparus sur toutes les bandes de ‘Harry Potter’ où ils ont joué Fred Oui George Weasley, frères du meilleur ami inséparable du protagoniste, Ron.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Rupert Grint dit qu’il est prêt à reprendre son rôle de Ron Weasley

Les personnages du Jumeaux Weasley ils ont été dépeints comme une sorte de personnages comiques bien que leurs histoires soient devenues plus sombres au fur et à mesure que les bandes passaient. L’un des gags récurrents dans la franchise était que les gens confondaient les frères, et apparemment c’était quelque chose qui transcendait la vraie vie.

Dans un nouveau podcast intitulé, «Normal pas normal», les frères ont parlé de la confusion qu’ils avaient à propos de leurs rôles respectifs: «Nous parlions cinq minutes avant quand nous devions commencer, nous n’avions toujours aucune idée de qui il était. Fred et qui était George».

Oliver a révélé qu’avant la table de lecture ‘Harry Potter à l’école des sorciers’ ils ont approché le directeur de casting, Janet Hirshenson pour clarifier le doute.

Le directeur de casting leur a demandé s’ils plaisantaient et après une discussion de 20 secondes, Hirshenson leur a dit que James jouerait Fred Oui Oliver à George.

«Maintenant, nous aimons penser qu’ils ont juste pensé: ‘Oh, ils n’ont pas reçu la notification d’une grande réunion que nous avons eue avec 50 personnes. Mais c’était probablement juste Chris, David ou JK Rowling en disant, ‘James est Fred‘ »Il ajouta Oliver.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La série télévisée d’action en direct « Harry Potter » est en cours pour HBO Max

Les jumeaux Weasley font partie des personnages préférés de la franchise en raison de la forte base de fans de ‘Harry Potter’ donc la mort de Fred dans le dernier épisode de la saga, c’était particulièrement difficile.

D’un autre côté, il a été récemment révélé que HBO Max préparerait une nouvelle série sur le monde magique de ‘Harry Potter’.