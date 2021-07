Les juges de la voix Gwen Stefani et Blake Shelton se sont mariés en secret le week-end du 4 juillet

Pendant le week-end férié, La voix les hôtes Gwen Stefani et Blake Shelton se sont officiellement mariés. La cérémonie s’est déroulée samedi dernier, moins d’un mois après que la chanteuse de No Doubt a été aperçue portant la bande de diamants à l’origine de la rumeur sur sa main gauche. La cérémonie intime a eu lieu au ranch Shelton’s Oklahoma, où une chapelle a été construite juste pour l’occasion.

Le 3 juillet, des photos de la maison de Shelton en Oklahoma ont montré une destination de mariage ultime, avec la minuscule petite chapelle ornée de fleurs blanches entourée d’un coin salon extérieur. Alors que les jeunes mariés n’ont pas été vus devant la caméra, les parents de Stefani ont été vus en train d’aller et venir de l’événement avec plusieurs musiciens.

Le couple, qui s’est fiancé en octobre 2020, aurait demandé sa licence de mariage le 29 juin. Les stars avaient prévu « un week-end entier d’activités et de célébrations » pour marquer leur grand jour. Le couple s’est d’abord rencontré alors qu’il travaillait comme juges sur NBC La voix et venaient tous les deux de divorcer.

Blake Shelton a expliqué comment la détérioration de leurs relations antérieures les a aidés à former un lien étroit. « C’est passé de là, à se contacter une fois par semaine par e-mail à peut-être trois fois par semaine, puis tous les jours », a-t-il déclaré. « La prochaine chose que je sais, je me réveille et elle est tout ce qui m’importe, et je me demande si elle ressent la même chose pour moi. »

« Gwen m’a sauvé la vie », a poursuivi Shelton. « Qui d’autre sur terre pourrait comprendre un divorce très médiatisé avec un autre musicien ? Vous ne pouvez même pas imaginer les similitudes de nos divorces. »

La saison la plus récente de La voix a révélé la nouvelle que l’entraîneur Gwen Stefani, qui est revenu à l’émission après une interruption de quatre saisons, n’aura pas de siège pour la tranche du printemps 2021 de la compétition NBC.

Nick Jonas a remplacé Gwen dans la saison 20 (qui a comblé le poste laissé vacant par l’entraîneur de longue date Adam Levine). Compte tenu de son récent engagement avec son collègue juge Blake Shelton, de la sortie d’un nouveau single, « Let Me Reintroduce Myself », en 2020, ainsi que du travail apparemment sur un nouveau projet selon un récent tweet, il lui a laissé peu de temps pour se concentrer sur juger La voix autant qu’elle l’a fait autrefois.

à cet automne #JustAGirlVegas Billets en vente dès maintenant ! https://t.co/qUwUljyBJW gx pic.twitter.com/MJ3lsrYYTT – Gwen Stefani (@gwenstefani) 30 mai 2021

Je suis 🙋‍♀️🤗❤️ gx https://t.co/ClwLC8pLYQ – Gwen Stefani (@gwenstefani) 29 juin 2021

Aussi triste que nous soyons de voir la chanteuse ‘Bananas’ quitter la série, La voix Les fans seront sans aucun doute ravis de voir Nick Jonas de retour dans le fauteuil du juge, compte tenu de son succès dans la saison 18. Blake a donné au frère Jonas ses côtes habituelles lors de ses débuts dans la première saison, « Nick Jonas! Comment vas-tu, mon pote? J’ai entendu dire que tu allais être un nouvel entraîneur sur La voix et je voulais dire félicitations, je suppose. Mais deuxièmement, exprimez certaines de mes préoccupations. Je dois regarder à travers les règles parce que c’est mon émission de télévision. Je ne suis pas sûr que tu sois même assez vieux pour être entraîneur sur La voix, mais je suis certain que tu vas te faire botter les fesses. »

Jonas a répondu en plaisantant: « Aussi étrange que cela puisse être, Blake, que je sois si jeune, c’est excitant d’avoir maintenant une carrière de 20 ans. » Nouveaux épisodes de La voix diffusé les lundis et mardis à 20 h HE sur NBC.

