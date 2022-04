Les Judds se réunissent pour interpréter « Love Can Build a Bridge » aux CMT Awards 2022

Les Judds sont de retour sur scène !

Le duo mère-fille, composé de Naomi et Wynonna Judd, s’est réuni pour interpréter leur chanson à succès de 1990 « Love Can Build a Bridge » aux CMT Awards 2022 lundi soir. La performance a marqué la première fois que les stars de la country chantaient ensemble à la télévision en plus de 20 ans.

Les Judds ont été présentés par Kacey Musgraves, avant de lancer leur performance préenregistrée du Country Music Hall of Fame de Nashville. Le duo sera officiellement intronisé dans l’institution exclusive plus tard cette année.

Dans vidéo partagée par CMT sur Twitter, Wynonna avait l’air radieuse dans un ensemble de velours bleu marine foncé tandis que sa mère brillait dans un look bleu royal.

Les dames étaient accompagnées de leur orchestre, ainsi que de choristes tous vêtus de robes blanches.

« Cela se produit vraiment », a déclaré Wynonna et a souri à mi-performance. Entonnant les paroles émotionnelles, les deux se sont regardés avec amour alors que la foule en plein air applaudissait et chantait.

Animée en personne par Anthony Mackie et virtuellement par Kelsea Ballerini, qui a été testée positive au COVID-19 avant la remise des prix, la cérémonie 2022 a eu lieu à Nashville.

Wynonna et Naomi ont foulé le tapis rouge, posant pour des photos ensemble avant de se diriger vers l’auditorium municipal de Nashville.

Wynonna Judd et Naomi Judd assistent aux CMT Music Awards 2022 à Nashville, Tennessee, le 11 avril. Jeff Kravitz / Getty Images pour CMT

Dans un Segment de la caméra des fans des CMT Awards avant leur performance, Naomi a répondu à plusieurs questions, notamment: « Si on pouvait se souvenir de vous pour une chanson, quelle serait-elle? » Sa réponse : « L’amour peut construire un pont. »

« Je me sens très connectée aux autres à travers toutes les chansons que j’ai écrites », a-t-elle ajouté.

Les cinq fois lauréats des Grammy Awards ont également annoncé lundi sur les réseaux sociaux qu’ils partiraient en tournée aux côtés de Martina McBride.

Appelé «The Final Tour», le duo lancera la tournée de 10 étapes à Grand Rapids, Michigan le 30 septembre, et se terminera à Nashville le 28 octobre.

Les Judds ont signé leur premier contrat d’enregistrement ensemble en 1983 et se sont dissous en 1991. Ils ont fait une pause après que Naomi a reçu un diagnostic d’hépatite C.

Au cours des décennies qui ont suivi, ils se sont réunis pour des apparitions spéciales. Leur dernier remonte à 2017, lorsqu’ils se sont produits au dernier spectacle de Kenny Rogers à Nashville.