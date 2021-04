Les jours des bonus de bienvenue de casino sont comptés

De nombreux utilisateurs de casino en ligne, lorsqu’ils accèdent à ce type de sites Web, sont essentiellement attirés par les bonus de bienvenue. Plus précisément, motivé par les bonus de bienvenue sans dépôt. Ce sont, sans aucun doute, les promotions les plus recherchées dans ce type de temple du jeu en ligne. Bien que, maintenant, il semble que cette promotion puisse avoir ses jours comptés et cela est principalement dû aux nouvelles restrictions imposées par le gouvernement espagnol.

Plus précisément, le gouvernement espagnol, par le décret royal 958/2020, a durci son opinion sur la publicité pour les jeux en ligne. Maintenant, les gens parient davantage sur les jeux de casino gratuits que sur les bonus de bienvenue très appréciés, qui sont essentiellement une sorte de publicité déguisée.

Mais ce n’est pas la mesure fondamentale établie par cet arrêté royal; il limite ou interdit également les publicités dans les casinos en ligne entre 1 h et 5 h du matin. Et quelque chose qui est également interdit et qui était une pratique très courante jusqu’à aujourd’hui était le parrainage de clubs sportifs par des bookmakers. Une mesure qui, sans aucun doute, a suscité une grande controverse puisqu’il s’agissait d’une source de revenus importante pour les principales entreprises du secteur des casinos et des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Le 1er mai, la nouvelle mesure entrera en vigueur

Mais, comme nous l’avons déjà dit, ce sera à partir du 1er mai prochain que la mesure qui a généré le plus de désenchantement parmi tous ceux qui font partie du secteur des casinos en ligne entrera en vigueur. Cette mesure est l’interdiction des bonus de bienvenue, qui sont ceux offerts aux nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent sur le web.

Cet outil est très répandu sur tous les sites Web de ce type et sert, fondamentalement, à attirer de nouveaux clients. Leur succès est en grande partie dû au fait qu’ils ne nécessitent pas de paiement des utilisateurs, ce qui les rend clairement très faciles à réclamer.

Pour ceux qui ne savent pas en quoi consistent ces bonus de bienvenue qui ne nécessitent pas de dépôt, on peut dire que c’est de l’argent que le casino donne aux utilisateurs juste pour s’inscrire sur leur site Web.

Les jeux gratuits seront le principal atout pour attirer de nouveaux utilisateurs

Mais que se passe-t-il lorsqu’un des utilisateurs remporte un prix en utilisant l’un de ces bonus gratuits sans dépôt? Eh bien, vous ne pouvez retirer ce prix que si vous pariez de l’argent (dans l’industrie, cela est connu sous le nom de « conditions de mise »). Cependant, si le joueur ne souhaite pas récupérer les prix, il aura la possibilité de ne pas remplir les conditions requises et ne subira aucune conséquence.

Ce qui est clair, c’est que ce type de bonus gratuits sans dépôt est, aujourd’hui, l’une des promotions les plus proposées en Espagne dans les casinos en ligne. Leur succès est principalement dû au fait qu’ils ne nécessitent pas d’engagements monétaires et sont faciles à réclamer.

Pour attirer les clients, c’est la principale forme ou affirmation que ces temples du jeu en ligne ont adoptée afin d’attirer de nouveaux clients. Maintenant, nous devrons attendre de voir ce que font les casinos Internet pour attirer de nouveaux utilisateurs, en raison des restrictions gouvernementales.

Tout indique que le principal truc qu’ils essaieront de capter l’attention des utilisateurs qui cherchent à jouer à ce type de jeux en ligne sera d’offrir des jeux gratuits, avec lesquels atteindre des clients potentiels sur leurs pages. Ainsi, ces nouveaux utilisateurs pourront essayer les différentes options de jeu de leur catalogue et profiter de tout ce qu’ils ont à offrir pour que plus tard, ils puissent placer leurs paris sur l’un de leurs jeux les plus populaires.