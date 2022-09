Les journaux d’Alan Rickman révèlent ses réflexions sur le rôle de Rogue dans la série Harry Potter

Les journaux personnels du défunt acteur Alan Rickman sera bientôt publié et parmi ses écrits figurent ses réflexions sur Harry Potter la franchise. Titré Madly, Deeply: Les journaux d’Alan Rickman, le livre contient les écrits des journaux de Rickman qu’il avait conservés pendant 25 ans. Au cours de cette période, l’acteur avait rassemblé 27 journaux intimes, tous compilés dans un seul livre.

Bien sûr, Rickman évoque son passage dans le Harry Potter série de films dans laquelle il a mémorablement joué le rôle de Severus Snape. Un extrait du livre a été publié dans un nouvel article de The Guardian qui révèle que l’acteur a envisagé de quitter la franchise lors de sa bataille contre le cancer de la prostate, entraînant l’ablation de sa prostate en 2006. Quelques semaines seulement après sa sortie de l’hôpital , Rickman a écrit une entrée de journal notant sa décision de rester à bord en tant que Snape.

Rickman est revenu pour Harry Potter et l’Ordre du Phénix avec ses trois suites supplémentaires avant de mettre fin à sa course dans le rôle en 2011. Pour une entrée de 2008 sur son retour dans Harry Potter et le prince de sang mêléRickman a également écrit :

En 2009, Rickman a également écrit sur son retour dans les deux derniers films de la série, les deux chapitres de Harry Potter et les Reliques de la Mort. Il évoque le travail avec le réalisateur et les producteurs ainsi que certaines inquiétudes qu’il avait sur ce qui attendait Snape.

« HP 6. NEW YORK. Soirée au Muséum d’Histoire Naturelle. L’envie de manger et encore plus de boire n’a d’égal que le besoin de se cogner la tête aux trois David. [Harry Potter producers David Heyman and David Barron, and director David Yates] contre le mur le plus proche. J’obtiens le développement du personnage et les effets époustouflants (éblouissants), mais où est l’histoire ???? »

Rickman a également expliqué comment il pensait davantage à la mort de Rogue après être rentré du tournage et avoir demandé à sa partenaire Rima Horton, qu’il épouserait en 2012, de souligner quelque chose qui lui donnait une perspective différente.

« Froid, humide, avec des courants d’air, mais l’équipe semble à des kilomètres donc Ralph et moi pouvons continuer à avancer lentement vers la scène. David Y têtu comme toujours à propos de V[oldemort] me tuer avec un sort. (Impossible de comprendre, notamment la colère des lecteurs qui en résulte.) Excellent travail avec Ralph, cependant. Direct et vrai et inventif et libre. De retour à la maison et Rima (récit narratif) dit : « Il ne peut pas vous tuer avec un sort – le seul qui ferait cela est Avada Kedavra et il tue instantanément – vous ne pourriez pas terminer la scène. » … La mort de Snape. Près de 10 ans plus tard. Au moins, il n’y a que deux acteurs… David est vulnérable et attachant quand il est excité. Et il est près de cette scène. C’est l’exemple absolu de ce qui peut arriver lorsqu’un couple d’acteurs prend une scène sur la page et travaille avec l’histoire, l’espace et l’autre. Le hangar à bateaux de Stuart Craig [set] lui donnait quelque chose d’ironique et d’éternel. Comme je l’ai dit à un moment donné à David, tout est un peu épique et japonais. »