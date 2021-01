Les joueurs rencontrent des problèmes avec la stratégie populaire dans World Of Warcraft: Shadowlands Torghast Twisting Corridor Runs

Depuis sa sortie, World of Warcraft: Shadowlands a eu plus que quelques bugs et problèmes, dont beaucoup ont affecté Torghast, Tower of the Damned, le donjon «sans fin» que les joueurs peuvent terminer à plusieurs reprises.

Cependant, des problèmes apparaissent parfois qui ne sont pas tout à fait des problèmes. Non, au contraire, le problème d’aujourd’hui à discuter est né des stratégies des joueurs ayant des conséquences involontaires qui finissent par rendre les choses beaucoup plus difficiles pour eux.

Si vous avez exécuté Torghast, vous connaissez les fournisseurs de courtiers qui apparaissent aux troisième et sixième étages d’une course normale. Ces courtiers vous permettent d’échanger le Phantasma que vous avez gagné grâce à Torghast contre des pouvoirs spécifiques, ainsi que quelques autres bibelots.

L’un des objets que les joueurs peuvent acheter est une cellule Ravenous Anima. Cet objet peut être utilisé sur des ennemis non-élites et non-boss pour les tuer instantanément et les transformer en une autre cellule de puissance anima.

Ce qui est encore mieux, c’est que cette cellule de puissance anima donnera une puissance basée sur ce qui est tué avec elle. L’utiliser sur un mawrat, par exemple, est garanti pour donner un harnais Mawrat, permettant essentiellement à un joueur de monter dans Torghast – utile, mais pas incroyablement, donc un peu de gaspillage de la cellule.

L’une des stratégies les plus couramment utilisées consiste à l’acheter auprès du vendeur, puis à l’utiliser sur le vendeur une fois que tous les joueurs ont terminé leurs achats. Cela provoque la mort du courtier et devient une cellule anima qui laisse tomber Phantasma pour les joueurs.

Travaillant essentiellement comme un remboursement pour le joueur qui a acheté la cellule, il a un avantage beaucoup plus large s’il fait partie d’un groupe complet. Un seul joueur donne les 250 pour la cellule, tandis que tout le monde en profite, réalisant généralement un gain net pour les joueurs économiquement.

Mais maintenant que les joueurs entrent dans les Twisting Corridors, qui ont beaucoup plus d’étages, le karma de cette cupidité rattrape rapidement. Il y a un nombre limité de courtiers qui vendent leurs produits à Torghast, semble-t-il.

L’utilisation de la cellule Ravenous Anima sur un courtier supprimera ce fournisseur de la rotation dans l’exécution en cours. Cela signifie que s’ils devaient apparaître plus tard, ils ne le feront plus, ne donnant aux joueurs aucun vendeur sur lequel dépenser leur fantasme pour une phase de vente.

C’est un détriment qui peut rapidement faire couler une course, car les pouvoirs d’achat des vendeurs de courtiers sont le plus grand saut de puissance pour les joueurs lors d’une course de Torghast. Si vous avez plongé dans la Tour des Damnés, assurez-vous de savoir qui vous transformez en anima.